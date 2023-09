Tecnologia Veja dicas de como deixar de cara nova o seu smartphone “velho”

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Smartphones mais velhos ainda podem durar vários anos se mudarmos algumas configurações dele. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de alguns anos usando o mesmo celular, o aparelho fica com uma aparência desatualizada e a impressão que temos é que a única solução seria se desfazer dele. Na maioria das vezes, porém, smartphones mais velhos ainda podem durar vários anos se mudarmos algumas configurações dele.

Além de mudar o visual e o design interno do celular, atualizar o software e tomar alguns cuidados com relação ao armazenamento e a bateria do eletrônico também fazem a diferença e podem ajudar a garantir que o aparelho dure mais anos.

Veja dicas para deixar seu celular velho com cara de novo.

* Pesquise por inspirações de design

Antes de começar as modificações no celular, é importante definir o visual que vai querer para o aparelho. Para isso, é interessante fazer algumas pesquisas na internet para definir o caminho estético que planeja replicar no smartphone.

O usuário pode começar buscando por “inspirações de tela de início ou de tela de bloqueio” na internet ou no app de fotos Pinterest. Em aparelhos Android, o aplicativo Tema também tem várias ideias de design para o celular.

* Mude o plano de fundo

Com a estética já definida, o usuário pode começar a procurar por planos de fundo conforme seus gostos. Depois de achar a imagem ideal, mudar o plano de fundo seria o próximo passo.

Essas imagens podem ser encontradas tanto na internet quanto em aplicativos de foto. O Pinterest e o Tema são os apps mais recomendados para se achar planos de fundo diferentes.

Pode parecer bobo, mas só de alterar o plano de fundo o celular já fica de cara nova.

* Reorganize seus aplicativos

Apesar da comodidade e do costume, reorganizar os aplicativos já dá um visual diferente pro celular. Se o usuário costuma agrupar seus aplicativos em pastas, o ato de tirá-los e deixá-los espalhados na tela (e vice-versa) já muda a aparência.

Para os que deixam aplicativos em pastas, experimente deixar os apps soltos na interface e organizar, por exemplo, por cor, nome ou funcionalidade. Agora, para os que deixam apps soltos, tente agrupar em pastas e personalizar o título delas para algo bem criativo.

* Adicione widgets

Widgets são atalhos de aplicativos que ficam na interface do smartphone. Além de deixarem o celular estiloso, também são práticos, porque permitem que os usuários vejam quaisquer informações direto da tela de início, sem precisar entrar nos apps.

Para adicionar widgets no Android, basta clicar e segurar a tela de início e selecionar a opção Widgets. Nessa nova aba, o usuário pode optar por diversos tipos de widgets, desde os que fornecem informações de apps próprios do sistema, como hora e clima, assim como de alguns apps externos, como Spotify.

Em celulares Apple, é possível colocar widgets clicando e segurando na tela de início e indo no ícone de + na parte superior direita da tela. Por padrão, o iOS oferece pouca opções de widgets, então o recomendado é que os usuários baixem aplicativos externos de widgets, como o Widgetsmith, que tem versão gratuita.

* Mantenha o software atualizado

É importante sempre manter o celular atualizado, porque além de melhorar a performance do smartphone, também podem trazer novidades de design para deixar o visual mais atual e com cara de novo.

Para verificar se o seu celular está atualizado, basta entrar nas configurações do celular e, no iPhone, ir na aba Geral e clicar em Atualização de software. No Android, nas configurações, é só ir na aba Sobre o telefone para verificar.

* Configurações para cuidar

Conforme o smartphone vai envelhecendo, suas configurações internas, como armazenamento e bateria, vão se desgastando, o que reduz a vida útil do eletrônico e dificulta o seu funcionamento. Então, além de mudar o visual do celular, é importante também tomar alguns cuidados com as configurações internas para melhorar a qualidade do aparelho.

Assim, é importante fazer uma limpeza no celular para aumentar o tamanho do armazenamento interno, que, quando lotado, faz o aparelho travar mais. Desinstale aplicativos que não usa ou os substitua por suas versões compactas (Lite) e passe seus arquivos e fotos para o computador ou para o Google Drive. Em última instância, é possível resetar o smartphone.

Com relação a carga do aparelho, dependendo das condições, vale a pena trocar a bateria por uma nova ou seminova e tomar alguns cuidados, como não usar o celular quando ele está carregando e não expor o eletrônico a temperaturas extremas (muito frio ou muito quente).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/veja-dicas-de-como-deixar-de-cara-nova-o-seu-smartphone-velho/

Veja dicas de como deixar de cara nova o seu smartphone “velho”

2023-09-03