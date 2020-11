Bem-Estar Veja dicas e produtos para cuidar da pele sensível

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Veja como e quais cuidados ter com a sensibilidade da pele, para mantê-la saudável e livre de irritações. (Foto: Reprodução)

Vermelhidão, manchas e coceira são sinais típicos da pele sensível – que tende a ser mais fina e frágil do que as demais. Uma pele torna-se sensível quando sua barreira protetora é comprometida, tornando-a mais suscetível à ação de fatores externos que podem causar irritação ou alergias. Segundo a dermatologista Luciana Garbelini, a pele sensível é mais um estado do que uma característica isolada. “Na verdade, é um estado reativo da pele a estímulos como atrito, temperatura, produtos químicos, alimentos, etc. Geralmente notam-se alguns sinais: pele avermelhada, ardência, calor ou descamação e acontece tanto em pele seca como oleosa”, explica.

A seguir, descubra qual a melhor forma de cuidar da pele sensível e mantê-la saudável e livre de irritações.

Evite produtos e fórmulas agressivas

A rotina skincare deve sempre ser individualizada. Cada pessoa tem uma necessidade e isso varia, inclusive, com a idade. Para as peles sensíveis é necessário adequar todas as etapas da rotina com produtos de fórmulas suaves, sem parabenos, sulfato e agentes agressivos. Sempre procurando produtos com propriedades calmantes, hidratantes, com propósito refrescante e fórmulas hipoalergênicas. “Muitas vezes, a utilização de essências e alguns conservantes também pode contribuir para a irritação, por isso, é importante conversar com o dermatologista e farmacêutico para saber o que é possível utilizar”, explica Cláudia Coral, farmacêutica especialista em ativos e vice-presidente da Galena.

Em geral, os produtos devem ser livres de substâncias agressivas e conter ingredientes calmantes que reforcem a barreira de defesa natural da pele, estimulem a renovação celular e equilibrem os níveis de umidade. “Invista em hidratantes, ativos calmantes como águas termais, além de reduzir o atrito e contato com água quente são cuidados que valem para todos. Ativos como Bisabolol, D- pantenol, nicotinamida, ácido glicirrízico, ácido hialurônico, etc”, são boas opções de se ter por perto”, diz Luciana.

Por fim, é importante estar atento à resposta da pele após a aplicação de qualquer cosmético, pois em caso de irritação, é necessário interromper o uso.

Reforce a hidratação, principalmente no verão

Além dos malefícios dos radicais livres e danos da radiação UV para todas as peles, uma pele sensível exposta inadequadamente ao sol pode também desenvolver acne, inflamações e sensibilidades. “No verão, devido ao calor, também aumentamos o número de banhos diários e, por isso, é importante manter a hidratação da pele e usar formulações de limpeza muito suaves, para evitar a remoção intensa do manto lipídico naturalmente presente na pele e que a protege contra a desidratação. Além disso, a remoção expressiva deste manto pode acentuar a produção de sebo pela pele, deixando-a oleosa e contribuindo para o aparecimento de acne”, explica Cláudia.

Como a sensibilidade é desencadeada por fatores externos é fica atenta a alguns cuidados. “O sol é um dos desencadeantes mais frequentes relacionados a crises de sensibilização. No verão, indico intensificar o uso de calmantes como água thermal, borrifar água gelada na pele, focar na proteção solar, e também adequar o veículo dos produtos hidratantes para opções mais leves como séruns e loções”, recomenda. Além disso, segundo Cláudia, também vale complementar a proteção com ativos e suplementos que ajam de dentro para fora. “Ativos que protegem a pele contra a efeitos da luz azul natural e artificial e com ação antioxidante também são interessantes”, diz.

