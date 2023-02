Geral Veja o alerta da Embaixada dos Estados Unidos sobre favelas e o Carnaval no Brasil

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bloco Cordão da Bola Preta desfila pelas ruas do centro do Rio de Janeiro no primeiro dia oficial do Carnaval 2023. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Antes do início do Carnaval deste ano no Brasil, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília (DF) emitiu um alerta aos cidadãos norte-americanos: “Evitem comunidades e favelas, mesmo que no contexto de festas ou blocos”.

Leia a íntegra do alerta intitulado lembretes de segurança do Carnaval 2023: “Como a temporada de Carnaval de 2023 começa na próxima semana, cidadãos Americanos são lembrados a permanecerem vigilantes enquanto aproveitam as festividades ao redor do Brasil. Nós encorajamos que todos considerem os seguintes passos para aumentar a própria segurança. Ações a serem tomadas: Estejam cientes de seu redor. Evitem andar sozinhos, se possível, especialmente durante a noite. Quando estiverem dentro de veículos, mantenham as janelas fechadas ou somente parcialmente abertas. Não usem ou exibam joias caras ou relógios e, evitem carregar grandes quantias de dinheiro nas ruas. Evitem comunidades/favelas, mesmo que no contexto de festas ou blocos. Se mantenham informados. Monitorem os meios de comunicação para atualizações sobre segurança. Se forem confrontados, não resistam. Criminosos geralmente andam armados. Suas vidas são muito mais valiosas que qualquer objeto pessoal. Informem qualquer atividade criminosa, primeiramente, a polícia local e então entrem em contato com os números listados abaixo.” As informações são da revista Veja.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/veja-o-alerta-da-embaixada-dos-estados-unidos-sobre-favelas-e-o-carnaval-no-brasil/

Veja o alerta da Embaixada dos Estados Unidos sobre favelas e o Carnaval no Brasil