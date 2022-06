Saúde Veja onde se vacinar contra a covid em Porto Alegre nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A vacinação para a população adulta irá ocorrer em 24 locais da cidade. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que vai manter a vacinação contra a covid-19 para todas as pessoas a partir de 5 anos, em diferentes locais da cidade nesta quinta-feira (2).

A vacinação para crianças de 5 a 11 anos irá ocorrer em 26 unidades de saúde, nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Campo da Tuca, Diretor Pestana, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, São Carlos e Tristeza). A unidade móvel estará na Associação dos Moradores da Vila Dique, no bairro Anchieta, das 9h às 15h. Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

A vacinação para a população adulta irá ocorrer em 24 locais: no Shopping João Pessoa e em 23 unidades de saúde – seis com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, Navegantes, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

Públicos

– Primeira dose: pessoas com 12 anos ou mais;

– Segunda dose: pessoas vacinadas com Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Janssen há pelo menos oito semanas e com Coronavac/Butantan há 28 dias;

– Terceira dose: pessoas a partir de 18 anos vacinadas com a segunda dose há pelo menos 4 meses (exceto vacinados com Janssen); gestantes e puérperas de 12 a 17 anos com a segunda dose há pelo menos 4 meses (exceto vacinadas com Janssen); imunocomprometidos a partir de 12 anos com a segunda dose há pelo menos oito semanas (exceto vacinados com Janssen); imunocomprometidos a partir de 18 anos com a segunda dose de Janssen há pelo menos 4 meses; idosos a partir de 60 anos com a segunda dose de Janssen há pelo menos 4 meses;

– Quarta dose: imunocomprometidos a partir de 12 anos e idosos a partir de 60 anos com a terceira dose há pelo menos 4 meses (exceto vacinados com Janssen);

– Documentação: documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. No caso de imunocomprometidos, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Gripe e sarampo

A imunização contra a gripe e o sarampo ocorre no Shopping João Pessoa e em 123 unidades de saúde.

A campanha nacional de vacinação contra o sarampo termina nesta sexta-feira (3) em todo o País. Desde o início da campanha, foram aplicadas em Porto Alegre 18.947 doses da vacina tríplice viral. Do total, 14.774 foram aplicadas em crianças, 4.093 em trabalhadores da saúde e 80 em adolescentes ou adultos.

Dados do LocalizaSUS, ferramenta do Ministério da Saúde, extraídos nesta quarta-feira, 1º, indicam que o percentual de vacinados contra influenza nos grupos prioritários na semana final da campanha de imunização é de 47,3%. O grupo com maior percentual (confira no final os índices de todos os grupos) é o de idosos, com 57,5% da meta. O objetivo da campanha é vacinar 90% da população estimada para cada grupo prioritário. A campanha de vacinação contra a gripe prossegue até sexta-feira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde