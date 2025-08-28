Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Veja os principais pontos da proposta de reforma administrativa

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Projeto prevê fim de férias de 60 dias para certas categorias, teto salarial para funcionários de estatais não-dependentes e home office limitado. (Foto: Reprodução)

A busca pela eficiência do setor público com o menor custo possível é o objetivo da Reforma Administrativa, cujo projeto está previsto para ser votado neste semestre no Congresso. São 70 medidas distribuídas em quatro eixos: estratégia, governança e gestão; transformação digital; profissionalização do serviço público; e combate a privilégio.

Um grupo de trabalho (GT) para debater a nova proposta para a reforma foi formado no Congresso. Ele é coordenado pelo deputado Pedro Paulo (PSD-RJ).

— Veja a seguir os principais pontos:

* Aposentadoria compulsória

Não será mais permitida a aposentadoria compulsória como punição administrativa máxima a juízes e membros do Ministério Público.

* Verba indenizatória

Será estabelecido conceito fechado desse tipo de verba. Hoje, há muitas exceções ao teto salarial que ampliam a remuneração de servidores.

* Avaliação de desempenho

Serão definidos critérios de avaliação de desempenho que serão considerados na progressão de carreira. Também haverá bônus para metas atingidas, mas a estabilidade de servidores será mantida.

* 60 dias de férias

Serão vedadas férias superiores a 30 dias, como ocorre na iniciativa privada. Hoje, algumas categorias de servidores, como juízes, podem gozar 60 dias.

* Teto salarial

O teto do funcionalismo, hoje fixado em R$ 46.366,19 vai valer também para os funcionários de estatais não dependentes, como BNDES e Caixa.

* Retroatividade de benefícios

Decisões para retroatividade de concessão de benefícios terão de ser transitadas em julgado, reconhecidas pelo CNJ e individualizadas.

* Adicional de férias

Não será possível conceder adicional de férias superior a um terço. Hoje, algumas carreiras instituem adicionais de até 50%.

* Demissão por processo administrativo

Será possível a demissão de juízes e membros do MP por meio de processo administrativo, com garantia de defesa e contraditório.

* Home office

Será limitado a 20% da força de trabalho do órgão e restrito a um dia por semana. Exceções serão possíveis mediante justificativa.

* Tempo de serviço

Não serão permitidas progressões e licenças unicamente condicionadas ao tempo de serviço, prática que ainda existe em estados e municípios.

* Progressão na carreira

A ideia é que todas as carreiras tenham ao menos 20 níveis de progressão. Isso impede que servidores cheguem ao topo muito rapidamente.

* Unificação do CNU:

A proposta prevê que o Concurso Nacional Unificado (CNU) para cargos em estados e municípios que desejarem participar do certame.

* Serviços notariais e de registro

Haverá teto para remuneração líquida dos titulares dos serviços de notas e lei nacional para fixar emolumentos. Hoje, as cobranças nos cartórios variam muito.

* Atos rastreáveis e digitalização

A reforma prevê a criação da identidade única para servidores. Os atos terão de ser rastreáveis, o que aumentará a transparência e o controle. (Com informações do jornal O Globo)

