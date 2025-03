Tecnologia Veja quais celulares ficarão sem Whatsapp em maio de 2025

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Aplicativo da Meta avalia periodicamente quais sistemas operacionais são compatíveis com plataforma de envio de mensagens. (Foto: Pixabay)

Usuários de iPhone com sistemas iOS anteriores à versão 15.1 deixarão de ter acesso ao WhatsApp a partir de 5 de maio. A mesma restrição se aplica a quem possui smartphones ou tablets Android com versões anteriores à 5.0. Essa medida faz parte da política anual do aplicativo, que revisa regularmente os sistemas operacionais compatíveis e descontinua o suporte para dispositivos mais antigos. O objetivo dessa ação é garantir que o WhatsApp continue operando com alto desempenho, segurança e compatibilidade com as novas tecnologias disponíveis no mercado.

“É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp”, argumenta a plataforma da Meta. A empresa destaca que dispositivos com sistemas desatualizados podem apresentar vulnerabilidades de segurança, tornando-os mais suscetíveis a falhas, ataques cibernéticos e comprometimento de dados. Além disso, versões mais antigas dos sistemas operacionais podem não ser capazes de suportar novas funcionalidades implementadas no aplicativo, prejudicando a experiência do usuário.

Atualmente, o WhatsApp ainda oferece suporte para iPhones com iOS a partir da versão 12 e para dispositivos Android com versão igual ou superior à 5.0. Isso significa que esses aparelhos continuam recebendo atualizações de segurança, correções de bugs e novos recursos. No entanto, após 5 de maio, usuários com dispositivos que não atendam a esses requisitos não poderão mais acessar a plataforma, tornando essencial a atualização do sistema ou a substituição do aparelho. A decisão visa garantir que a base de usuários do WhatsApp tenha acesso a um aplicativo seguro, confiável e eficiente.

Antes de suspender o suporte, o WhatsApp enviará notificações aos usuários afetados, alertando sobre a necessidade de atualização do sistema operacional. Essa comunicação é feita de forma progressiva, permitindo que os usuários tenham tempo suficiente para tomar providências. Se não for possível atualizar o sistema para uma versão compatível, a recomendação da empresa é que o usuário considere trocar de dispositivo ou, pelo menos, realize um backup das conversas e arquivos importantes. Esse backup pode ser feito pelo próprio WhatsApp e armazenado no Google Drive (para Android) ou no iCloud (para iPhones), garantindo que as informações sejam preservadas em caso de troca de aparelho.

Para verificar a versão do sistema operacional instalada no dispositivo, usuários de iPhone devem acessar o aplicativo “Ajustes”, procurar pela opção “Geral” e clicar em “Sobre”. Já nos aparelhos Android, basta abrir o aplicativo “Configurações”, selecionar “Sobre o dispositivo” e procurar pela opção “Versão do Android”. Caso o sistema esteja desatualizado, recomenda-se verificar se há uma atualização disponível e instalá-la o quanto antes para evitar a perda de acesso ao WhatsApp.

2025-03-08