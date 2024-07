Economia Veja quais são os produtos brasileiros mais exportados para a Argentina

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

Nos últimos anos, país vizinhou perdeu relevância no comércio exterior com o Brasil. (Foto: Divulgação)

Pouca coisa mudou na pauta de exportação brasileira para a Argentina entre 1998 e 2024. Os dois produtos mais vendidos no primeiro semestre desses dois anos foram veículos de passageiros e partes e acessórios dos veículos automotivos.

Foi entre janeiro e junho de 1998 que os argentinos alcançaram a maior participação na pauta de exportação brasileira para o período. No primeiro semestre daquele ano, a Argentina respondeu por 13,1% das vendas do Brasil no comércio internacional.

Esse cenário é bem diferente agora em 2024. A participação do país vizinho foi de apenas 3,5% nas exportações do Brasil no primeiro semestre. É o número mais baixo desde 1991.

Apesar da queda observada, a Argentina ainda é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil. Mas viu a disparada da China nesse período – o gigante asiático se transformou num grande importador de produtos básicos brasileiros, como soja e minério de ferro – e os Estados Unidos permanecerem com uma boa participação na pauta brasileira.

Exportações despencaram

Neste ano, as exportações do Brasil para a Argentina despencaram 37,6% na comparação com 2023 e somaram US$ 5,9 bilhões.

A perda de relevância da Argentina na pauta brasileira pode ser explicada por dois motivos. O primeiro tem a ver com o menor embarque de soja brasileira quando comparado com o ano passado. Em 2023, os argentinos sofreram com uma quebra de safra e precisaram importar o produto do Brasil.

E o segundo é explicado pelas medidas econômicas adotadas pelo governo de Javier Milei. Vencedor da eleição no fim do ano passado, o atual presidente argentino foi eleito com um discurso radical. Prometeu acabar com o Banco Central e dolarizar a economia. No poder, adotou uma série de medidas para tentar controlar a inflação e ajustar as contas públicas. O Produto Interno Bruto (PIB) despencou 5,1% no primeiro trimestre, colocando o país em recessão técnica.

Os produtos mais exportados são:

* Veículos automóveis de passageiros

* Partes e acessórios dos veículos automotivos

* Minério de ferro e seus concentrados

* Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais

* Papel e cartão

* Motores de pistão, e suas partes

* Máquinas e aparelhos elétricos

* Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos)

* Veículos rodoviários

* Pneus de borracha, bandas de rodagem intercambiáveis, flaps e câmaras de ar para rodas.

