Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2023

Os smartwatches possuem uma grande variedade de sensores, que auxiliam na saúde das pessoas. (Foto: Reprodução)

O número de pessoas que aderiram aos smartwatches é cada vez maior, e um dos principais motivos é a quantidade de recursos que eles podem oferecer para os seus usuários. Além de mostrar as horas como todo relógio, eles possuem uma grande variedade de sensores, que auxiliam na saúde das pessoas, e também muitos recursos de conectividade.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Counterpoint Research, empresa especializada em análises de mercado, as vendas de smartwatches cresceram 24% apenas em 2021. Somente no último trimestre do ano foram comercializadas mais de 40 milhões de unidades no mundo.

O que é um smartwatch e quais suas funções

O termo smartwatch significa literalmente “relógio inteligente” e é um dispositivo que possui uma aparência muito semelhante a de um relógio convencional, porém com muito mais funções. Quando conectado a um celular, através do bluetooth, ele pode ser controlado através de um aplicativo dentro do celular.

Dentre as suas principais funções, estão o monitoramento da saúde de seus usuários. Os smartwatches podem oferecer informações valiosas, como: Medição da pressão arterial; Batimentos cardíacos; Temperatura corporal; Oxigenação do sangue; Alerta sobre necessidade de alongamento; Medição de distâncias percorridas; Monitoramento do desempenho esportivo; Acompanhamento do ciclo menstrual; Alerta sobre sedentarismo; Entre muitas outras.

Os smartphones são uma excelente ferramenta para praticantes de corridas e caminhadas, pois realizam um monitoramento completo e em tempo real do desempenho da pessoa. Além de monitorar a saúde durante as atividades, eles possuem contadores de passos, calculam distâncias percorridas e gasto calórico, e informam a necessidade de descanso para evitar lesões musculares.

Porém, os smartwatches não são exclusivamente utilizados para controle da saúde. Eles também possuem funções como GPS, câmera, envio de mensagens por comando de voz, sincronia com as redes sociais, alarmes e despertadores, recebimento de chamadas de voz, recebimento de notificações de e-mails e também podem definir rotinas específicas.

É muito importante, na hora de adquirir um relógio inteligente, ficar atento a uma série de fatores, como quais funções aquele modelo possui e se elas vão atender as necessidades e as expectativas do usuário, além de buscar sempre marcas de confiança que tenham boas avaliações no mercado e realizar a compra do produto em lojas confiáveis.

As vantagens de possuir um relógio inteligente são diversas, e, com sua grande variedade de modelos, possibilita aos consumidores encontrar algum que atenda as necessidades. Com modelos muito charmosos, que vão desde os mais futuristas até os que se assemelham a um relógio masculino ou feminino tradicional, os smartwatches já são uma realidade, e a tendência é que o seu crescimento no mercado só aumente.

