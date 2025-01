Saúde Saiba quantas calorias você precisa consumir no café da manhã para ter um envelhecimento saudável

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

Estudo mostra que consumir 20 a 30% das calorias diárias na primeira refeição do dia está associado a uma melhor saúde a longo prazo. (Foto: Freepik)

O café da manhã é um fator chave para um envelhecimento saudável. De acordo com um estudo publicado na revista científica Journal of Nutrition, Health, and Aging descobriu que consumir 20 a 30% de suas calorias diárias no café da manhã está associado a uma melhor saúde a longo prazo.

De acordo com os resultados do estudo, para uma pessoa que segue uma dieta de 2 mil calorias, o café da manhã deve fornecer cerca de 400 a 600 calorias. Em termos de qualidade, o foco está em conseguir refeições equilibradas que incluam grãos integrais, proteínas magras, gorduras saudáveis ​​e frutas ou vegetais, evitando alimentos processados ​​ricos em açúcares adicionados e gorduras prejudiciais à saúde.

A equipe analisou como a ingestão de energia e a qualidade do café da manhã impactam os principais indicadores de saúde, como colesterol, pressão arterial, peso corporal e outros fatores cardiometabólicos. Eles acompanharam 383 participantes com idades entre 55 e 75 anos com síndrome metabólica durante 3 anos.

Os resultados mostraram que os indivíduos que tomaram café da manhã apresentaram melhor qualidade geral da dieta e menor risco cardiometabólico.

“Hábitos saudáveis ​​de café da manhã estão relacionados ao envelhecimento saudável, melhorando os fatores de risco cardíaco”, escreveram os pesquisadores.

Entre aqueles que fizeram a primeira refeição do dia pela manhã, tanto naqueles com muitas quanto nos com poucas calorias, os de baixa qualidade foram associados a maior gordura corporal, triglicerídeos elevados e menor colesterol HDL em idosos de alto risco. O estudo também revelou que o café da manhã de baixa qualidade estava associado a uma pior função renal.

“Indivíduos com alto risco cardiovascular podem se beneficiar de um café da manhã balanceado para manter peso corporal, circunferência da cintura, perfil lipídico e função renal saudáveis. Um café da manhã contendo 20-30% da ingestão calórica total foi associado a valores mais baixos de IMC, colesterol, triglicerídeos, concentrações mais altas de HDL e um café da manhã de alta qualidade foram associados a valores mais saudáveis ​​de colesterol, HDL e taxa de filtração glomerular estimada”, escreveram os pesquisadores.

As novas descobertas baseiam-se na ideia de que “o café da manhã é a refeição mais importante do dia” e sugerem que a frase deveria ser reformulada para incluir “o que e como se come é importante”, diz Álvaro Hernáez, investigador principal do estudo.

