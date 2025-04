Economia Veja quanto ganha o presidente do Banco Central

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

(Foto: Divulgação)

O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal, uma instituição de gestão pública vinculada à União, mas com autonomia econômica, técnica, operacional e administrativa garantida por lei.

Como é da natureza da maioria das entidades públicas brasileiras, o quadro de funcionários do BC – auditores, técnicos, procuradores, por exemplo – é formado por servidores públicos concursados, salvo em cargos na Diretoria Colegiada – composta pelo presidente e pelos diretores do Banco Central –, que são escolhidos pelo Presidente da República com aprovação do Senado.

A gestão do presidente do Banco Central dura por 4 anos fixos, sendo 2 deles durante o mandato do Presidente da República que o escolheu e 2 anos durante o governo seguinte. Para o período 2025-2028, quem comanda o BC é o economista Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Salário

Qual é o salário do presidente do Banco Central? De acordo com dados de janeiro de 2025, data mais recente registrada no Portal da Transparência do governo federal, a remuneração bruta do presidente do BC foi de R$ 18.887,14.

Como o presidente do BC está prestando um serviço público, seja concursado ou não, o ocupante do cargo precisa contribuir com o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e com o Plano de Seguridade Social (PSS). Além disso, o salário sofre a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), do governo federal. Veja o valor após as deduções obrigatórias:

– Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): – R$ 4.036,26;

– Plano de Seguridade Social (PSS) e Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): – R$ 951,64;

– Total do salário líquido: R$ 13.899,24.

No final de 2024, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos apresentou uma Medida Provisória (MP) para aumentar os ganhos de “servidores e empregados públicos do Poder Executivo Federal” que “altera a remuneração de cargos em comissão, de funções de confiança e de gratificações”, como é o caso do responsável pela presidência do Banco Central.

A MPV 1286/2024 tramita em caráter de urgência na Câmara dos Deputados Federais e o prazo para consideração do Congresso Nacional foi prorrogado para junho de 2025. Se aprovada, a MPV reajustará o salário bruto do presidente do BC para cerca de R$ 30 mil.

Salário reduzido

Quanto os dois presidentes anteriores ganhavam? O salário de presidente do BC foi reduzido desde que a entidade virou uma autarquia federal.

A título de comparação, Roberto Campos Neto, que geriu o órgão de 2019 a 2024, durante o governo Bolsonaro e por metade do mandato do terceiro governo de Lula –, ganhava o mesmo valor bruto que o atual ocupante do cargo: R$ 18.887,14.

Ilan Goldfajn, gestor do Banco Central entre 2016 e 2019 – que permaneceu entre os governos Temer-Bolsonaro –, saiu do posto recebendo R$ 30.934,70 brutos. Na época, o BC ainda era um órgão dentro do Ministério da Economia e o presidente era considerado um ministro de Estado (escolhido, inclusive, pelo ministro da Economia ou da Fazenda) – de acordo com a Lei 13.844/19 –, como consta no Relatório Integrado do Banco Central. As informações são do jornal Valor Econômico.

