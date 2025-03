Mundo Veja quantos brasileiros já foram deportados dos Estados Unidos desde que começou o governo Trump

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

(Foto: Reprodução)

O Governo Federal recepcionou neste sábado (15), em Fortaleza, 127 brasileiros repatriados dos Estados Unidos. São 97 homens e 30 mulheres, entre eles nove crianças, um adolescente e um idoso.

Desse total, 51 deportados permaneceram na capital cearense e 76 pessoas seguiram para o aeroporto internacional de Belo Horizonte, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Na capital mineira, o grupo foi recebido por uma equipe no recém-criado posto de acolhimento aos repatriados.

Ao todo, o número de brasileiros repatriados desde janeiro de 2025 é de 420 pessoas, em quatro voos. Além do voo deste sábado, em 24 de janeiro aterrissaram em Manaus os primeiros 88 repatriados no primeiro voo do governo Donald Trump. No dia seguinte, uma aeronave da FAB levou os repatriados ao Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte.

Em 7 de fevereiro, foram recepcionados 111 brasileiros procedentes dos Estados Unidos, que também chegaram ao Brasil pela capital cearense e, na sequência, seguiram para a capital mineira. Em 21 de fevereiro, foram mais 94 brasileiros repatriados, que desembarcaram no Brasil, também em Fortaleza.

Nos últimos 16 anos, período que inclui dois mandatos do democrata Barack Obama, o primeiro mandato de Trump (Republicano) e a gestão de Joe Biden (Democrata), as remoções de imigrantes do país chegaram a 5 milhões de pessoas. O termo deportação parou de ser usado oficialmente nos Estados Unidos em 1996. Desde então, o governo americano passou a identificar o processo de repatriação em duas categorias: remoção e retorno.

Juiz amplia bloqueio contra medida de Trump para deportação de imigrantes

Um juiz federal dos Estados Unidos ampliou o bloqueio temporário ao governo federal de usar uma autoridade adotada em períodos de guerra para deportar rapidamente alguns imigrantes que os EUA acusaram de serem afiliados à gangue venezuelana Tren de Aragua.

O juiz distrital James Boasberg impediu o governo na tarde deste sábado de deportar cinco indivíduos que estão contestando o uso do chamado “Alien Enemies Act” pelo presidente Donald Trump para acelerar as deportações.

Após uma audiência agendada às pressas horas depois, Boasberg deferiu um pedido dos advogados para certificar uma “classe provisória” que abrange todos os não cidadãos sob custódia dos EUA que estariam sujeitos à proclamação de Trump.

Boasberg, que atua como juiz-chefe do tribunal federal de primeira instância em Washington, DC, concordou que as deportações desses indivíduos também devem ser temporariamente bloqueadas enquanto o processo segue.

“Acho que há claramente um dano irreparável aqui, já que essas pessoas serão deportadas. Um breve atraso em sua remoção não causa nenhum dano ao governo”, adicionou. As informações são dos portais Valor Econômico e CNN.

2025-03-17