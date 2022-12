Política Veja quem é Rui Costa, novo ministro-chefe da Casa Civil de Lula

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Ex-governador da Bahia foi um dos cinco primeiros nomes anunciados pelo presidente eleito. (Foto: Agência Brasil)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o nome de Rui Costa (PT) como novo ministro-chefe da Casa Civil. Nascido em Salvador em 18 de janeiro de 1963, Costa é o atual governador da Bahia, eleito em 2014 e reeleito, no primeiro turno, quatro anos depois.

O novo ministro é economista e de perfil técnico. Ele chegou ao cargo de governador da Bahia após ter sido o braço direito da gestão de Jaques Wagner (PT) à frente da Secretaria da Casa Civil.

Rui Costa, é uma indicação de Wagner, atual senador. O próprio Wagner chegou a ser cotado para o posto, mas a nomeação não foi viabilizada devido à decisão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de não enfraquecer a futura base de governo no Senado Federal.

Filho do metalúrgico Clóvis dos Santos e de Maria Luzia Costa dos Santos, ele graduou-se em Economia na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Iniciou sua carreira profissional trabalhando no Polo Petroquímico de Camaçari, onde teve seu primeiro contato com as atividades sindicais. Mais tarde, se tornou diretor do Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia.

Rui Costa é casado com a enfermeira Aline Peixoto e tem quatro filhos: Aline, Caio, Marina e Malu.

Carreira política

Rui Costa iniciou sua trajetória política na década de 1980, participando, ao lado de Wagner, da fundação do PT na Bahia.

Em 2000, concorreu pela primeira como vereador de Salvador. Em 2004, voltou a concorrer ao cargo e foi eleito. Em 2007, durante seu mandato na Câmara Municipal de Salvador, interrompeu suas atividades para assumir a Secretaria de Relações Institucionais (Serin) da Bahia a convite do então governador Jaques Wagner.

Nas eleições de 2010, Rui Costa concorreu ao cargo de deputado federal pelo PT, sendo eleito para a 54.ª legislatura. Entre janeiro de 2012 e abril de 2014, licenciou-se da Câmara para assumir como Secretário de Estado da Casa Civil da Bahia no segundo mandato de Jaques Wagner.

Governador da Bahia

Nas eleições de 2014, Rui Costa candidatou-se ao governo da Bahia pelo PT, contando com o apoio do ex-governador Jaques Wagner, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da então presidente da República Dilma Rousseff, à época candidata à reeleição. Foi eleito ainda no primeiro turno.

Em 2018, Rui Costa foi novamente eleito governador do estado no primeiro turno com 75,71% dos votos válidos.

Em 2022, Rui Costa chegou a avaliar a possibilidade de ser candidato ao Senado Federal. Mas, a pedido de Lula, abriu mão da candidatura em nome de uma aliança regional do PT com o PSD, do senador Otto Alencar (BA).

O novo ministro-chefe da Casa Civil deixa o governo baiano para o sucessor Jerônimo Rodrigues (PT) em 1º de janeiro.

