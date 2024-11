Política Veja quem são os deputados brasileiros já confirmados na posse de Trump

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Trump assumirá o cargo em cerimônia marcada para o dia 20 de janeiro do próximo ano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Trinta e cinco deputados federais já confirmaram presença na comitiva que irá aos Estados Unidos para a posse de Donald Trump, eleito presidente nesta semana. Do grupo, 26 parlamentares são do PL, quatro são do União Brasil, dois são do Podemos, dois são do PP e um é do Republicanos. Os nomes foram confirmados nessa quinta-feira (7).

Trump assumirá o cargo em cerimônia marcada para o dia 20 de janeiro do próximo ano. É a segunda vez que ele comandará o país.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) organizam a comitiva brasileira que estará nos EUA no início do ano que vem.

A lista contém deputados de legendas que integram o governo Lula. Dos cinco partidos que terão representantes comparecendo ao evento, três têm ministérios. O União Brasil está à frente do Turismo, com Celso Sabino; Comunicações, com Juscelino Filho, e Desenvolvimento Regional, com Waldez Góes.

O PP também está na base do governo com a pasta dos Esportes, sob o comando de André Fufuca. Silvio Costa Filho, do Republicanos, é ministro dos Portos e Aeroportos.

– Veja a lista de deputados já confirmados para posse de Trump:

* Gustavo Gayer (PL-GO)

* Paulo Bilynskyj (PL-SP)

* Zé Trovão (PL-SC)

* Capitão Alden (PL-BA)

* Fernando Máximo (União-RO)

* Mayra Pinheiro (PL-CE)

* Giovani Cherini (PL-RS)

* Cristiane Lopes (União-RO)

* Coronel Ulysses (União-AC)

* Daniela Reinehr (PL-SC)

* Rodolfo Nogueira (PL-MS)

* Delegado Caveira (PL-PA)

* Dayany Bittencourt (União-CE)

* Coronel Fernanda (PL-MT)

* Fernando Rodolfo (PL-PE)

* Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

* Coronel Meira (PL-PE)

* Marcelo Moraes (PL-RS)

* Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

* Carla Zambelli (PL-SP)

* Pastor Marco Feliciano (PL-SP)

* Vermelho Maria (PL-PR)

* Silvia Waiãpi (PL-AP)

* José Medeiros (PL-MT)

* Daniel José (Podemos-SP)

* Pedro Lupion (PP-PR)

* Maurício Marcon (Podemos-RS)

* Gilvan da Federal (PL-ES)

* Evair de Melo (PP-ES)

* Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

* Messias Donato (Republicanos-ES)

* Sargento Gonçalves (PL-RN)

* Capitão Alberto Neto (PL-AM)

* Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

* Bia Kicis (PL-DF).

Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por outro lado, não deve ir à cerimônia. O petista declarou apoio à democrata Kamala Harris na disputa contra Trump, mas uma tradição da diplomacia norte-americana se tornou uma justificativa perfeita para o Palácio do Planalto evitar os constrangimentos de uma eventual ida do chefe de Estado brasileiro para a posse do republicano – aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Os EUA não recebem enviados estrangeiros, nem chefes de Estado, nem de governo, nem ministros, nem enviados especiais. Os representantes na posse são os embaixadores locais. Nenhum chefe de Estado vai”, disse ao blog um integrante do primeiro escalão do governo.

Fontes do governo americano ouvidas pela equipe da coluna confirmaram que a tradição da diplomacia dos EUA para as cerimônias de posse não inclui convites para a presença de chefes de Estado estrangeiros, mas frisaram que os convidados de Trump para o evento só serão definidos pela equipe de transição mais para frente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/veja-quem-sao-os-deputados-brasileiros-ja-confirmados-na-posse-de-trump/

Veja quem são os deputados brasileiros já confirmados na posse de Trump

2024-11-08