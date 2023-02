Futebol Veja quem são os maiores campeões do Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Imagem mostra o troféu do Mundial de Clubes da Fifa, que começou nesta quarta-feira. (Foto: Divulgação)

Começou nesta quarta-feira (1º) mais uma edição do Mundial de Clubes da Fifa (entidade máxima do futebol), que será disputado no Marrocos. Neste ano, a América do Sul será representada pelo Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores.

O Rubro-Negro estreia no torneio na próxima terça-feira (7), às 16h (de Brasília), contra o vencedor do jogo entre Wydad Casablanca, do Marrocos e Al-Hilal, da Arábia Saudita, que será disputado no próximo sábado.

Nesta quarta-feira (1°), O Al Ahly (Egito) derrotou o Auckland City (Nova Zelândia) por 3 a 0, no Estádio Ibn Batouta, em Tânger (Marrocos), na partida de abertura do Mundial de Clubes da Fifa. Após este triunfo, garantido com gols do meia El Shahat e dos atacantes Sherif e Tau, a equipe egípcia volta a entrar em campo na competição no próximo sábado (4), pelas quartas de final, contra o Seattle Sounders (Estados Unidos). Deste confronto sairá o adversário do Real Madrid (Espanha).

Maior campeão

Na história, o maior campeão do torneio é o Real Madrid, da Espanha, que venceu o troféu sete vezes. Dessas conquistas, três contavam com a presença do craque português Cristiano Ronaldo, nas edições de 2014, 2016 e 2017.

O primeiro título do Real Madrid foi em 1960, justamente na edição inicial do Mundial Interclubes, ou Copa Intercontinental.

Esse torneio, tradicionalmente disputado apenas entre os vencedores da Europa e América do Sul, foi disputado entre 1960 e 2004, antes da consolidação do Mundial de Clubes da Fifa – que, organizado pela entidade máxima do futebol, agruparia representantes de todos os continentes.

A própria Fifa reconheceu, em uma resolução aprovada em 2017, que os vencedores da Copa Intercontinental são também campeões mundiais de clubes.

Duas equipes europeias aparecem na sequência: Bayern de Munique, da Alemanha, e Milan, da Itália, com quatro títulos cada.

Outras seis equipes aparecem com três conquistas, sendo o São Paulo Futebol Clube o primeiro representante brasileiro a aparecer na lista. Os demais clubes com três títulos são: Barcelona, Boca Juniors, Internazionale de Milão, Nacional do Uruguai e Peñarol, também do Uruguai.

Corinthians e Santos, com dois títulos, e Flamengo, Grêmio e Internacional, com um, são os demais times brasileiros que já conquistaram o campeonato.

Veja abaixo o ranking dos campeões do Mundial de Clubes e Mundial Interclubes:

– Real Madrid – 7 títulos (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018);

– Bayern de Munique – 4 títulos (1976, 2001, 2013 e 2020);

– Milan – 4 títulos (1969, 1989, 1990 e 2007);

– Barcelona – 3 títulos (2009, 2011 e 2015);

– Boca Juniors – 3 títulos (1977, 2000 e 2003);

– Internazionale – 3 títulos (1964, 1965 e 2010);

– Nacional-URU – 3 títulos (1971, 1980 e 1988);

– Peñarol – 3 títulos (1961, 1966 e 1982);

– São Paulo – 3 títulos (1992, 1993 e 2005);

– Ajax-HOL – 2 títulos (1972 e 1995);

– Corinthians – 2 títulos (2000 e 2012);

– Independiente-ARG – 2 títulos (1973 e 1984);

– Juventus-ITA – 2 títulos (1985 e 1996);

– Manchester United – 2 títulos (1999 e 2008);

– Porto – 2 títulos (1987 e 2004);

– Santos – 2 títulos (1962 e 1963);

– Atlético de Madrid – 1 título (1974);

– Borussia Dortmund – 1 título (1997);

– Chelsea – 1 título (2021);

– Estrela Vermelha-SER – 1 título (1991);

– Estudiantes-ARG – 1 título (1968);

– Feyenoord-HOL – 1 título (1970);

– Flamengo – 1 título (1981);

– Grêmio – 1 título (1983);

– Internacional – 1 título (2006);

– Liverpool – 1 título (2019);

– Olimpia-PAR – 1 título (1979);

– Racing-ARG – 1 título (1967);

– River Plate – 1 título (1986);

– Vélez Sarsfield – 1 título (1994).

