Esporte Veja sete jogadores brasileiros que podem ficar livres no mercado

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O atacante Carlos Vinicius já jogou por Benfica e Tottenham e hoje atua pelo PSV, da Holanda. Foto: Reprodução/Instagram O atacante Carlos Vinicius já jogou por Benfica e Tottenham e hoje atua pelo PSV, da Holanda. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A virada de ano causa uma série de impactos no mercado de transferências. Um deles é a possibilidade de jogadores que têm vínculos até junho já assinarem pré-contratos com novos clubes para o segundo semestre de 2025.

A situação costuma afetar atletas mais velhos por conta de um potencial não tão alto assim de venda. Há sete casos de brasileiros que estão a menos de seis meses do encerramento do contrato, o que os deixam livres no mercado a partir de julho.

Neymar

Apesar de rumores sobre a volta ao futebol brasileiro em janeiro, o craque da seleção deve cumprir o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até junho. A diretoria do clube deseja inscrever o atacante de 32 anos para o segundo turno do Campeonato Saudita e Mundial de Clubes. Caso o vínculo realmente termine na data prevista, ele ficaria livre para voltar ao Brasil no segundo semestre de 2025.

Danilo

Embora tenha mais seis meses de contrato, o lateral-direito da seleção brasileira não está nos planos do técnico Thiago Motta para a sequência da temporada. O jogador de 33 anos recebeu o aval do clube italiano para busca um novo clube já nesta janela de início do ano. No futebol brasileiro, Flamengo e Vasco já demonstraram interesse em sua contratação.

Wendell

Presença constante nas convocações da seleção brasileira de Dorival Júnior, o lateral-esquerdo de 31 anos vive um momento de baixa no Porto, já que perdeu espaço na equipe e se recupera de uma lesão que complicou ainda mais sua situação. Ciente disso, o São Paulo tenta convencer o Dragão a liberá-lo já nesta janela.

Neto

Ex-Barcelona e com passagens pela seleção brasileira, o goleiro de 35 anos trocou a titularidade no Bournermouth pela reserva do Arsenal nesta temporada. Com isso, o brasileiro atuou apenas em três jogos (duas do Inglês e uma da Copa da Liga) nos primeiros seis meses em Londres. Como só assinou contrato de um ano, ele estará livre para buscar novos ares a partir de julho.

Thiago Mendes

Com seis anos de experiência no futebol francês (Lille e Lyon), o meio-campista de 32 anos, que está afastado dos gramados desde setembro por conta de uma lesão na coxa, pertence ao Al-Rayyan, do Catar, mas, ao que tudo indica, deve retornar ao Brasil em breve. Principal interessado em sua contratação, o São Paulo analisa se vai pagar uma indenização ao clube catari para contar com o atleta já no início de 2025 ou vai esperá-lo “de graça” no segundo semestre.

Juan Jesus

Com mais de dez anos no Velho Continente, o zagueiro de 33 anos tem apenas cinco jogos pelo Napoli nesta temporada, o que indica uma possível saída no meio do ano. No futebol italiano, ele também já passou por Roma e Inter, o que o levou à seleção brasileira. O Botafogo chegou a monitorar a situação do jogador nos últimos anos.

Carlos Vinícius

Somando apenas três minutos pelo Fulham nesta temporada, o atacante de 29 anos não deve prolongar seu contrato com o clube inglês. Ele já foi apontado como possível reforço de clubes brasileiros, o que tende a ser pauta novamete em um futuro breve.

(As informações são do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/veja-sete-jogadores-brasileiros-que-podem-ficar-livres-no-mercado/

Veja sete jogadores brasileiros que podem ficar livres no mercado

2025-01-02