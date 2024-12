Saúde Velas aromatizadas e incensos: como as fragrâncias podem fazer mal à saúde

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Produtos podem mascarar odores desagradáveis ​​e melhorar o cheiro de espaços internos, mas não removem poluentes prejudiciais. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante as festas de final de ano muitos de nós usamos fragrâncias para ajudar a criar uma sensação aconchegante e festiva em nossas casas. De velas com aroma de gengibre, canela e pinho a difusores de olíbano e mirra, está se tornando cada vez mais popular usar aromas para evocar o espírito natalino.

Mas esses produtos são a melhor maneira de melhorar a qualidade do ar em nossas casas — e como eles podem afetar nossa saúde?

Produtos como velas perfumadas, purificadores de ar e incensos podem mascarar odores desagradáveis ​​e melhorar o cheiro de espaços internos – mas não removem poluentes internos prejudiciais. Na verdade, nossa pesquisa mostra que alguns produtos de fragrâncias para casa podem ser prejudiciais à qualidade do ar interno.

Dois dos nossos estudos recentes examinaram casas irlandesas após reformas energéticas. Descobrimos que atividades dos ocupantes, como queimar velas, fumar e bloquear saídas de ar nas paredes, podem ter um efeito negativo significativo na qualidade do ar interno.

O uso de velas perfumadas ou fumar, quando combinado com aberturas de ventilação bloqueadas e janelas fechadas, piora a exposição a poluentes do ar interno para os moradores. Ao usar velas perfumadas, por exemplo, as concentrações máximas de partículas finas podem aumentar para 15 vezes os limites prescritos pela Organização Mundial da Saúde. Esses níveis demoraram um pouco para retornar aos níveis normais em salas subventiladas.

Queimar velas ou incensos produz uma mistura complexa de produtos químicos e partículas, incluindo gases tóxicos como monóxido de carbono, dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio.

Produtos de fragrâncias para o lar também podem produzir vários compostos orgânicos voláteis (VOCs), que podem ser prejudiciais à saúde. Matéria particulada pode causar efeitos de curto prazo na saúde, como tosse e espirros, e irritação dos olhos, nariz, garganta e pulmões. A exposição a longo prazo pode aumentar o risco de doenças cardíacas, câncer de pulmão e bronquite crônica. Matéria particulada também pode piorar algumas condições existentes, como asma.

Poluentes e agentes cancerígenos

Os incensos, por exemplo, produzem cerca de quatro vezes mais material particulado do que os cigarros. Em lares sem fumantes, o uso de velas pode ser a principal fonte de poluição por material particulado. Os purificadores de ar com aerossol também introduzem partículas finas e ultrafinas no ar doméstico, juntamente com uma variedade de VOCs.

Usar velas perfumadas ou purificadores de ar em banheiros ou quartos pequenos nos expõe a concentrações muito maiores dos poluentes gerados, aumentando os riscos à saúde. Em salas mal ventiladas, observamos que a concentração de poluentes como formaldeído atinge níveis que podem causar irritação das vias aéreas superiores.

Velas perfumadas provavelmente produzem mais partículas finas do que velas sem perfume. Os fabricantes não são obrigados a divulgar todas as substâncias usadas em velas perfumadas, devido a patentes associadas, tanto nos EUA quanto na União Europeia. Pesquisas estimam que nos EUA menos de 10% dos ingredientes de fragrâncias domésticas são divulgados ao público.

A exposição a purificadores de ar tem sido associada a impactos negativos à saúde, como enxaquecas, ataques de asma e dermatites. Óxidos de nitrogênio são os poluentes gasosos mais produzidos por velas perfumadas – e podem ter um efeito negativo nos pulmões e nas vias aéreas.

Alguns dos compostos orgânicos emitidos por produtos de fragrâncias domésticas, como benzeno, ftalatos e formaldeído, podem causar câncer – e queimar velas perfumadas e incensos em ambientes fechados é uma grande fonte de formaldeído.

Foi demonstrado que a exposição de curto prazo à fumaça de vela reduz a função cognitiva, enquanto a exposição crônica à fumaça de incenso também foi associada ao declínio das funções cognitivas.

Alguns consumidores compram fragrâncias caseiras feitas com ingredientes naturais na tentativa de evitar a exposição a ingredientes químicos nocivos. No entanto, quando queimados, os aditivos naturais de fragrâncias caseiras também podem liberar níveis nocivos de poluição. Alguns dos produtos químicos emitidos podem reagir com o ozônio no ar ambiente, produzindo subprodutos que também podem ser tóxicos.

Embora o uso de fragrâncias domésticas esteja aumentando, a pesquisa sobre os produtos é limitada, então ainda não sabemos a extensão de seu impacto total na qualidade do ar e na saúde. Também é possível que alguns efeitos adversos apareçam somente após anos de exposição crônica.

Se você adora usar fragrâncias caseiras, então há maneiras de reduzir sua exposição a produtos químicos potencialmente prejudiciais. Por exemplo, tente usar produtos de fragrância caseira em espaços maiores, como a sala de estar, e janelas abertas. Verifique se nenhuma ventilação foi bloqueada em sua casa – especialmente em um cômodo onde você planeja usar fragrâncias caseiras. Finalmente, a maior parte da fumaça das velas é emitida quando a chama é apagada. Para estar do lado seguro, sempre tente apagar as velas ao ar livre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/velas-aromatizadas-e-incensos-como-as-fragrancias-podem-fazer-mal-a-saude/

Velas aromatizadas e incensos: como as fragrâncias podem fazer mal à saúde

2024-12-09