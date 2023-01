Esporte Velejador mirim de Porto Alegre é campeão em torneio nacional de estreantes

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Competição realizada em Brasília teve participação de cinco atletas da instituição gaúcha. (Foto: Divulgação/Jangadeiros)

Localizado junto à orla do Guaíba na Zona Sul de Porto Alegre, o Clube dos Jangadeiros registrou mais uma conquista esportiva protagonizada por atleta da instituição. O protagonista é velejador gaúcho Francisco Rosito, campeão mirim e terceiro na classificação geral da 17ª Copa Brasil de Estreantes na classe “optimist”, voltada a novatos na faixa de 7 a 15 anos.

Para quem não está familiarizado ao vocabulário de competições náuticas, a “optimist” é uma uma categoria de introdução. O barco tem 2,34 metros e manejo comparativamente mais fácil, além de oferecer maior segurança à gurizada, inclusive por impedir velocidades elevadas. Já o status de “estreante” é aplicado a quem tem menos de um ano de experiência na modalidade.

A competição foi realizada no Iate Clube de Brasília, às margens do lago Paranoá, com 81 inscritos de todo o País. Além de Rosito, outros quatro integrantes do Jangadeiros disputaram as provas. Confira, a seguir, os desempenhos individuais da turma:

– Francisco Rosito: 3º lugar geral e 1º lugar mirim masculino.

– Roberta Horn: 61º lugar geral e 10º lugar mirim feminino.

– Rodrigo Cerqueira: 65º lugar geral e 13º lugar mirim masculino.

– Manuela Hoftstatter: 69º lugar geral e 12º lugar mirim feminino.

– João Pedro Ulfezer: 79º lugar geral e 21º lugar mirim masculino.

Tradição

Fundado em 7 de dezembro de 1941, o Clube dos Jangadeiros foi idealizado por Leopoldo Geyer (1892-1944), que liderou um pequeno grupo de apreciadores da vela que residiam na Zona Sul da capital gaúcha e que se ressentiam da falta de um clube dedicado ao esporte na região.

Em novembro daquele ano, Leopoldo adquiriu a chácara onde está situada a sede do continente e, em seguida, saiu à procura de sócios para a criação de um clube náutico. No início do mês seguinte, o plano acabou se concretizando, já com 98 sócios-fundadores.

Em mais de 78 anos de atuação, o Jangadeiros conquistou diversos campeonatos nacionais, sulamericanos e mundiais – além da participação de atletas ligados à agremiação em sete Olimpíadas.

Além disso, organizou e sediou campeonatos de vela em nível nacional, sulamericano a mundial (quatro edições), consolidando a sua reputação no circuito mundial do iatismo.

(Marcello Campos)

