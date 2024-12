Brasil Velório de Ney Latorraca será nesta sexta-feira no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cerimônia Irá durar três horas e será entre 10h30 e 13h30. A cremação do corpo vai ser restrita para a família e vai acontecer às 15h Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ney Latorraca será velado no centro do Rio de Janeiro, na Praça Floriano. O velório acontecerá no Theatro Municipal, nesta sexta-feira (27). Irá durar três horas e será entre 10h30 e 13h30. A cremação do corpo vai ser restrita para a família e vai acontecer às 15h.

Ney Latorraca, ator e diretor, morreu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos, na zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Clínica São Vicente, da Rede D’or, onde ele estava internado.

Carreira

De acordo com depoimento do ator ao programa Memória Globo, da TV Globo, Ney Latorraca é filho de artistas. Seu pai era cantor e crooner de boates, e sua mãe era corista.

“Aprendi desde pequeno que precisava representar para sobreviver, o que nunca me deixou um trauma, pelo contrário. Sempre fui uma criança diferente das outras, tive uma história instigante. Às vezes, eu tinha que dormir cedo porque não havia o que comer em casa. Então, até hoje, para mim, estou no lucro. Minha vida é sempre lucro”, afirmou na ocasião.

Em Santos, aos 19 anos, o Ney Latorraca passou em seu primeiro teste e fez Pluft, o Fantasminha, peça de Maria Clara Machado. Após isso, resolveu apostar na carreira de ator e se mudou para São Paulo.

Na capital paulista, passou em um teste com o diretor Plínio Marcos, no Teatro Arena, mas a peça “Reportagem de um Tempo Mau”, do próprio Plínio, não chegou a entrar em cartaz pois o governo militar censurou a peça e mandou prender os atores.

De volta à Santos, Ney trabalhou em banco, em loja de roupa feminina e foi vendedor de pedra semipreciosa. Se matriculou na Escola de Arte Dramática e fez algumas peças, até ir para a TV Tupi, onde fez figurações e pontas.

O ator passou ainda pela TV Cultura e pela TV Record, onde trabalhou por cinco anos. Ney estreou na Rede Globo, onde ficou nacionalmente conhecido, em 1975, na novela Escalada, transmitida ainda em preto e branco. Na emissora, se destacou com o vampiro Vlad, na novela “Vamp” (1991), e o personagem Barbosa, em “TV Pirata”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/velorio-de-ney-latorraca-sera-nesta-sexta-feira-no-theatro-municipal-no-rio-de-janeiro/

Velório de Ney Latorraca será nesta sexta-feira no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro

2024-12-26