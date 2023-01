Esporte Velório de Pelé acontece nesta segunda, na Vila Belmiro; enterro será na terça, após cortejo em Santos

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

Caixão será posicionado no centro do gramado do estádio do Santos.(Foto: Reprodução Twitter)

O velório de Pelé inicia nesta segunda-feira (2), na Vila Belmiro, em Santos. O corpo do Rei do Futebol, que morreu na última quinta (29), aos 82 anos, será levado do hospital Albert Einstein para o estádio do Peixe na madrugada de segunda. De acordo com o clube, o caixão de Pelé será posicionado no centro do campo, e o local será aberto ao público às 10h de segunda. O velório terá duração até as 10h da terça.

Após a cerimônia, vai acontecer um cortejo nas ruas de Santos, com passagem pelo canal 6, onde mora dona Celeste, mãe de Pelé. O corpo do Atleta do Século será sepultado na Memorial Necrópole Ecumênica, também na cidade do litoral paulista, em ato reservado para familiares.

O acesso do público no estádio acontecerá nos portões 2 e 3 e a saída será pelos portões 7 e 8. Autoridades vão entrar para prestar homenagens a Pelé pelo portão 10.

Retrospecto

O tricampeão mundial morreu por falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado desde 29 de novembro no hospital Einstein, em São Paulo. Sua entrada no hospital ocorreu em virtude de uma infecção respiratória após ele contrair Covid e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon.

Pelé passou por uma cirurgia no cólon em setembro de 2021 e desde então vinha sendo submetido a repetidas sessões de quimioterapia. No início de 2022, foram detectadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

Em 21 de dezembro, o corpo clínico do hospital divulgou um boletim médico dizendo que Pelé apresentou uma “progressão da doença oncológica” e que necessitava de maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. Por isso, o ex-jogador não teve autorização para passar o Natal em casa, como queria a família.

Apesar do quadro complicado, Pelé passou alguns dias estável e com uma leve melhora. Nos últimos dias, porém, a saúde do Rei voltou a piorar, e ele morreu às 15h27 de quinta-feira.

Homenagem

Na tarde deste domingo, fãs do Rei do Futebol já se posicionavam em uma das entradas do estádio para se despedir do ídolo, morto na última quinta-feira, aos 82 anos.

Saulo Duarte, Emílio Carmo e Antônio da Paz foram os três primeiros a chegar para o velório de Pelé. Nenhum deles faz questão do posto de primeiro da fila. O principal motivo de estarem ali com antecedência, dizem eles, é a paixão pelo tricampeão mundial com a seleção brasileira.

Na França, o Lyon homenageou Pelé na camisa de jogo utilizada no jogo da 17ª rodada do Campeonato Francês, contra o Clermont, neste domingo. Em cima do escudo do clube francês, estavam estampados o nome do Rei entre o número 10 e uma coroa.

