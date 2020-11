Esporte Vem aí a 2ª edição do Mountain Bike Sesc Osório

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Mountain Bike 2019. (Foto: Divulgação/ Carlos Macedo)

Se você ainda não se inscreveu para a 2ª edição do Mountain Bike Sesc Osório, calma que ainda dá tempo. Os interessados têm até o dia 18 de novembro para garantir a vaga. A prova será realizada no domingo, dia 22 de novembro, no Morro da Borússia. Neste ano, o evento conta com dez categorias para a disputa masculina e quatro para a feminina, incluindo portadores de necessidades especiais e idosos.

Para garantir os cuidados especiais, em decorrência da pandemia da Covid-19, a prova terá largada fracionada em pequenos grupos, a partir das 7h, no Largo dos Estudantes. Além disso, antes de começar a disputa, todos os atletas terão a sua temperatura verificada. Também haverá álcool gel nos locais de concentração, largada, chegada, e a Vila Olímpica de Osório (Av. Marcílio Dias, 850 – Medianeira) estará disponível para banho e higienização dos participantes.

O valor da inscrição é de R$ 60 para clientes do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários, e R$ 75 para o público em geral. Há ainda a possibilidade de realizar o trajeto gratuitamente como forma de passeio ciclístico.

Premiação

Os três primeiros colocados em cada categoria vão receber troféus como premiação. Além disso, todos que concluírem o trajeto de 40,9 km ganharão medalhas de participação. Mais informações podem ser obtidas com o Sesc Tramandaí, pelo telefone e WhatsApp (51) 3684-3736.

2ª Mountain Bike

Entrega do kit atleta:

Data: 21/11 (sábado)

Horário: das 15h às 18h

Local: Largo dos Estudantes (Tv. do Largo dos Estudantes – Centro)

Data: 22/11 (domingo)

Horário largada: 7h

Local: Largo dos Estudantes (Tv. do Largo dos Estudantes – Centro)

Inscrições e regulamento: clique, aqui.

