Porto Alegre Vem aí o 5º Encontro de Influenciadores Literários e Seguidores

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

O evento está marcado para às 15h de hoje (14). (Foto: Divulgação/ Site Feira do Livro de Porto Alegre)

Como programação da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre, neste sábado (14) vai ocorrer o 5º Encontro de Influenciadores Literários e Seguidores. O evento on-line vai contar com a participação de quatro escritoras que trarão como tema ‘Os desafios de produzir conteúdo e escrever no cenário atual’. A live terá início às 15h e será transmitida na página da Feira do Livro e YouTube.

Conheça as convidadas:

Ju Cirqueira, do Nuvem Literária, que conta com mais de 257 mil inscritos em seu canal e tem o lançamento de seu primeiro romance previsto para 2021 pela editora Planeta.

Barbara Sá, criadora do Segredos Entre Amigas e autora. Lançou seu primeiro conto, Aconteceu no Natal, em 2018 e, em 2020, Um romance para Fernanda, ambos de forma independente.

Mayra Sigwalt, criadora do canal All About That Book e autora. É uma das idealizadoras do podcast Wine About It e curadora do Turista Literário, uma mistery box voltada ao público leitor young adult.

Aline Brutti, do instagram O Dia e o Livro e também criadora do clube de leitoras Terror para Mulheres.

Feira do Livro 2020

Nesta edição, devido à pandemia do novo coronavírus, todos os eventos estão acontecendo no formato on-line. Encontros com autores, lançamentos, balaios de descontos, contações de histórias, atividades paralelas, entre outros, estão concentrados na plataforma e são acessíveis a todo público.

