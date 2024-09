Rio Grande do Sul Vencedores do sorteio de maio do Nota Fiscal Gaúcha têm até a próxima segunda para resgatar R$ 22 mil em prêmios

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

No total, 22 pessoas, moradoras de diferentes regiões gaúchas, ainda não resgataram suas premiações.

Os ganhadores do sorteio de número 140 do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) devem ficar atentos ao prazo para o resgate dos prêmios que termina na próxima segunda-feira (16). Depois dessa data, não é mais possível solicitar os valores.

O sorteio é referente ao mês de maio, mas foi realizado somente em junho devido ao desligamento de sistemas por conta das enchentes. No total, 22 pessoas, moradoras de diferentes regiões gaúchas, ainda não resgataram suas premiações de R$ 1 mil cada. Os vencedores sempre são comunicados por SMS e por e-mail. A informação também fica disponível no site e no aplicativo do NFG, bastando entrar com os dados de login e clicar em Meus prêmios para ver se há valores disponíveis.

Participaram do sorteio de maio os inscritos no NFG que pediram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras feitas no mês anterior, em abril. O sorteio foi realizado em 13 de junho e homologado no dia 18. O prazo para resgate é sempre de 90 dias após a homologação.

Passo a passo para fazer o resgate

* No site ou no aplicativo, efetue o login com seu CPF e senha;

* Vá em Meus prêmios e solicite o resgate;

* Informe os dados solicitados pelo sistema e aguarde a disponibilização do prêmio.

Com 3,8 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitarem a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Com isso, os cidadãos inscritos podem obter diferentes vantagens.

Modalidades

Sorteios mensais: ocorrem tradicionalmente após as últimas quartas-feiras de cada mês (com exceções em datas especiais) e distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. No mês de dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no período válido participam automaticamente.

Receita Certa: distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais, feitas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente.

Bom Cidadão: é um desconto no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas.

Repasse a entidades: na hora do cadastro, os cidadãos podem escolher pelo menos uma entidade da sua região que atue nas áreas de assistência social, educação, saúde e proteção animal. As instituições indicadas podem receber repasses em dinheiro. É possível indicar até cinco entidades, sendo que uma delas deve pertencer a um Conselho Regional de Desenvolvimento diferente dos demais.

