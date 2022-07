Tecnologia Venda de celulares 5G cresce 230% puxada por modelos mais baratos

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

5G é a quinta geração de tecnologia de internet móvel, e uma das suas grandes vantagens é a alta velocidade. (Foto: Reprodução)

Brasília (DF) foi o primeiro lugar a receber conexão 5G “pura” no Brasil, e aos poucos os consumidores já estão aderindo a celulares compatíveis com a tecnologia. Segundo a consultoria de mercado GFK, houve um crescimento de 230% na venda de telefones com a nova geração de internet móvel entre janeiro e maio de 2022, comparado com o mesmo período do ano passado.

De acordo com a companhia, o principal fato para o aumento das vendas foi a disponibilização de celulares mais acessíveis.

5G é a quinta geração de tecnologia de internet móvel. Uma das grandes vantagens dela é a velocidade – que pode chegar na casa dos gigabits por segundo; fazendo que para baixar um filme leve poucos minutos – e baixa latência (o tempo de resposta entre um comando feito e sua execução).

Para exemplificar a baixa de preço, a GFK diz que no 1º semestre de 2021 o preço médio de um celular 5G era de R$ 5.350 – na época, havia predominantemente smartphones top de linha com a tecnologia embarcada.

Durante o 2º semestre de 2021, especificamente durante a Black Friday (em novembro de 2021), já era possível achar celulares 5G com preços entre R$ 1.700 e R$ 2.500, a maioria de gama intermediária. Portanto, praticamente a metade do valor do início do ano, fazendo com que os resultados de venda nos cinco primeiros deste ano fossem muito maiores que no mesmo período de 2021.

Na época, marcas como Samsung, Motorola, Realme e Xiaomi passaram a lançar mais smartphones de gama intermediária.

“Com a ampliação do portfólio das marcas, os preços passaram a caber mais no bolso do brasileiro”, afirma Felipe Mendes, diretor-geral da GFK para América Latina, em comunicado de imprensa.

Segundo Mendes, este processo de “popularização” de uma tecnologia segue uma lógica comum no mercado. Num primeiro momento, novas tecnologias chegam para eletrônicos com preços mais altos, “atingindo amantes da tecnologia”. Após um tempo, “há uma democratização do produto”.

Como saber se o celular tem 5G pelo site da Anatel:

1) Abra a página no site da Anatel dedicada a celulares 5G (informacoes.anatel.gov.br) e selecione a opção “Modelo”. Vale ressaltar que a página pode apresentar lentidão e ficar desatualizada com o tempo.

2) Digite o modelo do seu aparelho, conforme consta na caixa do produto ou nota fiscal. Também é possível pesquisar pelo nome comercial ao rolar a tela para baixo e acessar a tabela de aparelhos compatíveis.

3) Outra possibilidade é verificar a data de emissão da homologação do aparelho pesquisado, tanto pelo filtro quanto pela tabela.

