Futebol Venda de Endrick ao Real Madrid é a segunda maior da história do futebol brasileiro

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Endrick, de 16 anos, só poderá se apresentar ao clube espanhol em junho de 2024, quando completar 18 anos. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O atacante Endrick, de 16 anos, foi anunciado como novo jogador do Real Madrid, na manhã da última quinta-feira (15), mas só poderá se apresentar ao clube espanhol em junho de 2024, quando completar 18 anos. A transferência, que gira em torno de 70 milhões de euros (cerca de R$ 393 milhões na cotação atual), se torna a segunda maior venda da história do futebol brasileiro.

É a segunda vez em que o Palmeiras aparece neste ranking, já que Gabriel Jesus foi vendido ao Manchester City, em 2016, por 32 milhões de euros. Santos, com a venda de Neymar e Rodrygo, Flamengo, com as transferências de Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, e São Paulo, com Lucas Moura e Denílson, também aparecem duas vezes no top-10.

Leila Pereira, Presidente do Palmeiras, afirmou que o clube paulista concretizou a maior negociação da história do futebol brasileiro. Isso porque o Verdão se tornou o time que mais recebeu em uma única transferência, já que o Santos faturou cerca de R$ 62 milhões com a venda de Neymar, enquanto o Palmeiras receberá algo em torno de R$ 337 milhões.

“Concretizamos a maior negociação da história do futebol brasileiro. A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento do Endrick e corresponde às metas esportivas e financeiras que estabelecemos desde o início das tratativas”, disse Leila.

Confira o Ranking

– Neymar (Santos – Barcelona) – 88,4 milhões de euros;

– Endrick (Palmeiras – Real Madrid) – 70 milhões de euros;

– Vinícius Júnior (Flamengo – Real Madrid) – 45 milhões de euros;

– Rodrygo (Santos – Real Madrid) – 45 milhões de euros;

– Lucas Moura (São Paulo – Paris Saint-Germain) – 40 milhões de euros;

– Lucas Paquetá (Flamengo – Milan) – 38,4 milhões de euros;

– Gabriel Jesus (Palmeiras – Manchester City) – 32 milhões de eur;s;

– Oscar (Internacional – Chelsea) – 32 milhões de euros;

– Denílson (São Paulo – Real Bétis) – 31,5 milhões de euros;

– Arthur (Grêmio – Barcelona) – 31 milhões de euros.

“Agradeço ao Palmeiras, o Maior Campeão do Brasil, campeão da América, campeão do mundo e, para sempre, o clube do meu coração, por me oferecer todo o necessário para me tornar o que sou hoje, por me ajudar a realizar vários dos meus sonhos e por respeitar o meu desejo e o da minha família de realizar mais um sonho. Até me apresentar ao Real Madrid, seguirei me dedicando como sempre me dediquei para poder oferecer ao Palmeiras ainda mais em campo: mais gols, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegrias aos nossos torcedores”, afirmou Endrick.

No Verdão desde 2017, Endrick é o mais jovem jogador da história palestrina a entrar em campo (aos 16 anos, 2 meses e 15 dias) e a fazer um gol (aos 16 anos, 3 meses e 4 dias) pela equipe principal. Como se não bastasse, é o único atleta a se sagrar campeão pelo Alviverde em todas as categorias do futebol: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e Profissional. As informações são do jornal O Globo e do Palmeiras.

