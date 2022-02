Brasil Venda de veículos novos cai 38,9% em janeiro

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

As projeções para os emplacamentos de veículos zero km, em 2022, se mantiveram inalteradas. Foto: EBC As projeções para os emplacamentos de veículos zero km, em 2022, se mantiveram inalteradas. (Foto: EBC) Foto: EBC

A venda de veículos novos registrou o pior desempenho em um mês de janeiro nos últimos 17 anos. Na comparação com o mês de dezembro de 2021, a queda foi de 31,64%, enquanto que em janeiro, o declínio foi de 15,79%. Os dados foram divulgados, nesta quarta-feira (02), pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

O presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Jr., explicou que a queda do volume de vendas de veículos no Brasil foi motivada por uma série de fatores conjunturais, como os baixos estoques das concessionárias, escassez de insumos e componentes eletrônicos e falta de produtos. Além disso, a alta nas taxas de juros dificultou a aprovação do crédito para financiamentos dos veículos.

Andreta Jr. ainda ressaltou, em comunicado à imprensa, que a economia brasileira ainda é um ambiente desafiador, com a queda na renda do consumidor e inflação alta. O único fator positivo foi a melhora nos níveis de emprego no Brasil.

O presidente da Fenabrave ainda lembrou que o período da sazonalidade também prejudica a venda de veículos. “Avaliando a sazonalidade, lembro que, em janeiro, a renda familiar fica mais comprometida, em função dos impostos e gastos com matrículas e materiais escolares, por exemplo, o que acaba afetando a decisão de compra do consumidor”, destacou.

Divulgadas no início do ano, as projeções para os emplacamentos de veículos zero km, em 2022, se mantiveram inalteradas.

Para o presidente da Fenabrave, a queda nas vendas de automóveis e leves pode ser explicada pelo cenário econômico e conjuntural, assim como pela continuidade da crise global de abastecimento de componentes para a regularização da produção de veículos. “Incertezas sobre a economia, as altas nas taxas de juros, com maior seletividade para a oferta de crédito afetam as condições de financiamento, e a falta de produtos, soma a piora dos índices da pandemia e às intensas chuvas, em algumas regiões, provocaram queda na passagem de loja”, analisou.

