Economia Vendas de veículos têm alta de 35,5% em março, após desempenho fraco no começo do ano

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 199 mil unidades foram emplacadas no mês passado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após os resultados frustrantes de início de ano, que levaram algumas montadoras a parar temporariamente a produção, as vendas de veículos mostraram forte recuperação em março. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 199 mil unidades foram emplacadas no mês passado.

O volume representa um crescimento de 35,5% sobre o total do mesmo período do ano passado, quando o mercado sofria com as maiores restrições de oferta, dada a falta de componentes eletrônicos nas linhas de montagem. Frente a fevereiro, um mês mais curto, a alta nas vendas foi de 53,1%.

Com isso, o primeiro trimestre terminou com aumento de 16,3% na comercialização de veículos zero quilômetro, chegando a um total de 471,8 mil unidades. A expectativa da indústria era acumular uma “gordura” nos três primeiros meses do ano, quando as vendas são comparadas a uma base fraca, para chegar ao fim de 2023 com crescimento de 3% nas vendas.

Obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo com fontes do setor, os números estão sujeitos a pequenos ajustes nos balanços oficiais a serem publicados nesta terça-feira pela Fenabrave, a associação das concessionárias, e na próxima segunda-feira pela Anfavea, entidade que representa as montadoras.

Carros antigos

Em outra frente, os donos de carros muito antigos poderão receber um incentivo para trocar de veículos, disse nesta segunda-feira (3) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No início desta noite, ele tratou da ampliação do Programa Renovar com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/venda-de-veiculos-tem-alta-de-355-em-marco-apos-desempenho-fraco-no-comeco-do-ano/

Vendas de veículos têm alta de 35,5% em março, após desempenho fraco no começo do ano

2023-04-03