Agro Vendas do estande coletivo do Sebrae RS alcançam R$ 2,78 milhões na Expodireto Cotrijal 2020

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Mais de 6 mil pessoas visitaram o espaço onde 37 empresas mostraram seus produtos e soluções Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

Encerrada na sexta-feira, 6 de março, a Expodireto Cotrijal 2020 deixou um saldo positivo para as 37 empresas que participaram do estande coletivo do Sebrae RS: o volume de vendas totalizou R$ 2.778.804,00. O analista de articulação de projetos do Sebrae RS Cássio Fridriczewski considera que foi um bom desempenho levando em consideração o cenário atual de estiagem e de quebras na produção do setor agrícola. “Porém, a pesquisa sobre perspectiva de negócios para os próximos 12 meses ainda está sendo respondida pelos expositores, ou seja, este número deve ser ainda maior”, pondera.

O movimento no estande coletivo superou o da edição anterior. Mais de 6,2 mil visitantes estiveram na área de 1.600 metros quadrados para conhecer de perto produtos e novas tecnologias voltadas a ganhos de produtividade no campo, além de novidades tanto para as indústrias quanto para os produtores rurais. “Houve uma renovação de 40% das empresas expositoras e boa parte delas são de setores que envolvem maior negociação, como a construção de pavilhões de estruturas metálicas e energia fotovoltaica, cujos resultados não costumam ser gerados no momento da feira, mas, sim, posteriormente”, afirma o gestor.

Resultado das rodadas de negócio é três vezes superior ao do ano passado

Durante a feira, realizada em Não-Me-Toque, o Sebrae também promoveu rodadas de negócios que resultaram em movimentação de R$ 4,62 milhões. O valor é mais que o triplo do que foi registrado em 2019, quando ficou em R$ 1,3 milhão. Na rodada de negócios, micro e pequenas empresas apresentam seus produtos e serviços para médias e grandes empresas compradoras.

A novidade do estande do Sebrae RS neste ano foi o “Espaço Mercopar”, promovendo uma das mais importantes iniciativas da organização e que se destaca entre as grandes feiras mundiais no segmento de tecnologia industrial e inovação. “Criamos um ambiente de sensibilização ao público visitante do estande coletivo, despertando interesse em empresas que já conheciam a feira e também na disseminação para novas empresas. Muitos parceiros como ACIs e Prefeituras da região que visitaram nosso estande puderam conhecer mais sobre a Mercopar e já iniciar um processo de negociação”, relata Fridriczewski.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Agro

Deixe seu comentário