Notas Mundo Venezuela detém tio de líder opositor Guaidó em aeroporto

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

Autoridades da Venezuela detiveram o tio do líder opositor Juan Guaidó depois que os dois homens chegaram ao principal aeroporto de Caracas, disse o vice-presidente do Partido Socialista governista, Diosdado Cabello, na quarta-feira. Juan José Márquez estava com Guaidó ao voltar para a Venezuela na terça-feira após uma turnê internacional de três semanas.

