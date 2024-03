Saúde Verão: 5 dicas para dormir melhor no calor

Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

A temperatura do ambiente, assim como luzes baixas, é essencial para uma boa noite de sono. (Foto: Reprodução)

Apesar do verão ser uma das épocas preferidas dos brasileiros, o calor pode causar desconfortos ao longo do dia e principalmente na hora de dormir, com cômodos abafados em casa e a chegada dos mosquitos e seus zumbidos incômodos.

Para aliviar um pouco esses desconfortos, Anna Niemiec, doutora em química e gerente de pesquisa e desenvolvimento da Reckitt Industrial, lista algumas dicas para deixar as noites de sono mais tranquilas nos dias de calor.

* Mantenha o quarto ventilado e fresco

A temperatura do ambiente, assim como luzes baixas, é essencial para uma boa noite de sono. Segundo pesquisa publicada em 2023 na revista Science of The Total Environment, a temperatura ideal do ambiente para uma pessoa adulta é de até 25ºC, tendo queda de 5% a 10% na eficiência do sono quando a temperatura sobe para 30ºC. Por isso, é importante deixar portas e janelas abertas durante o dia para que o ar dentro de casa circule. Ar condicionado e ventilador podem ser aliados para refrescar o ambiente, além de manter a limpeza do lar em dia.

* Expulse os mosquitos

No verão, os mosquitos podem ser inconvenientes e prejudicar a qualidade do sono, já que costumam gerar incômodo por conta dos zumbidos nos ouvidos e as picadas na pele. Para manter o quarto livre de mosquitos, os repelentes para cômodos entreabertos ajudam a expulsá-los do ambiente: é só colocar na tomada e deixar uma fresta aberta para que os mosquitos possam ir embora.

Para quem sofre mais com picadas, repelentes corporais podem fazer a diferença. É possível encontrar os repelentes elétricos indicados para cômodos com bebês a partir dos 6 meses de vida. Já os repelentes corporais apresentam versões que podem ser aplicados em crianças a partir de 2 meses de idade.

* Tome um banho

Além de ser confortável e higiênico, um bom banho morno ou frio antes de dormir pode ajudar a regular a temperatura corporal e melhorar a circulação sanguínea, tornando mais fácil pegar no sono.

* Escolha roupas leves

Em dias muito quentes, vestir qualquer peça de roupa fica muito mais difícil. Por isso, dê preferência a tecidos leves, como algodão, e regatas. Para aqueles que não conseguem dormir sem uma cobertinha, esqueça os edredons e escolha lençóis ou mantas leves, que não limitem os movimentos e permitam que a pele respire.

* Mantenha-se hidratado

No calor, o corpo tende a produzir mais suor, o que pode causar desidratação. Beba bastante água durante o dia, para refrescar e manter o corpo hidratado, além de manter uma garrafa ao lado da cama, caso seja necessária durante a noite.

