Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2024

O fenômeno La Niña previsto para este verão é de curta duração e fraca intensidade Foto: Marcelo Warth/O Sul O fenômeno La Niña previsto para este verão é de curta duração e fraca intensidade. (Foto: Marcelo Warth/O Sul) Foto: Marcelo Warth/O Sul

O verão, que começará às 12h59min deste sábado (21), terá redução de chuvas em boa parte do Rio Grande do Sul. A previsão é do meteorologista e coordenador do Simagro-RS (Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos do Estado), Flávio Varone.

“Porém, nesse período, fim de dezembro e janeiro, apesar de diminuir o volume de precipitações, ainda teremos algumas certamente, por isso, não deve haver estiagens amplas e severas”, afirmou Varone.

Para fevereiro, o modelo climático do Simagro-RS indica chuva dentro da normalidade em todo o Estado. “Uma condição de retorno de umidade, de mais chuvas, vai favorecer bastante o desenvolvimento da safra de verão, das culturas do Estado. Todas as áreas produtoras devem ser beneficiadas”, prevê Varone.

Segundo ele, o fenômeno La Niña previsto é de curta duração e fraca intensidade, se realmente acontecer. “Essas condições são associadas a fenômenos similares que aconteceram no passado. A gente olha o passado para tentar projetar condições futuras”, explicou o meteorologista.

Temperatura

Quanto à temperatura, a tendência é de que comece a se elevar mais aos poucos. “O mês de dezembro ainda deve ter o ingresso de alguma massa de ar frio, o que causará temperaturas amenas. E, no final do dezembro, devemos ter uma temperatura abaixo da média em grande parte do Estado, com noites e madrugadas amenas e dias com temperatura mais elevada”, disse Varone.

“Em janeiro, deve ocorrer um aquecimento maior e, em fevereiro, a temperatura deve estar acima da média. Porém, a tendência é de que não tenhamos ondas de calor prolongadas, o que é um alento para o produtor rural gaúcho, que não deseja grandes ondas de calor para não aumentar a evaporação das culturas”, afirmou o meteorologista.

2024-12-19