A Câmara de Penha, no litoral de Santa Catarina, aprovou um projeto que prevê multa por perturbação do sossego. O texto inclui quem provocar ou não impedir o barulho de animais de estimação. Sendo assim, é como se os cães da cidade fossem proibidos de latir.

A lei, no entanto, não deixa claro como os cães seriam proibidos de latir pelos seus tutores. A multa é de até R$ 23 mil. A lei, aprovada na semana passada, causou certo alvoroço na web. No entanto, o prefeito da cidade, Aquiles da Costa, vetou o projeto que deverá ser analisado novamente no legislativo. Segundo Costa, este tipo de regulamentação deve ser proposto pelo Executivo.