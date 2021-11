Esporte Verstappen faz ótima largada, vence GP do México e amplia liderança na Fórmula 1

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2021

Com a vitória, o holandês soma 312,5 pontos, contra 293,5 de Hamilton. (Foto: Reprodução/Instagram)

Com uma largada sensacional e regularidade durante as 71 voltas, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu, neste domingo (7) o GP da Cidade do México, 18ª etapa do Mundial de Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, e o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, completaram o pódio.

Com o resultado, Verstappen, que tem 19 vitórias na carreira, soma 312,5 pontos, contra 293,5 de Hamilton. A próxima etapa será no próximo domingo (14), em Interlagos.

Verstappen largou muito bem e pulou da terceira posição para a liderança. Bottas, o pole, tomou um toque de Ricciardo. Os dois rodaram e caíram para as últimas colocações. Hamilton ficou em segundo, seguido por Pérez. Mick Schumacher e Yuki Tsunoda abandonaram. O safety car entrou na pista por quatro voltas.

Na relargada, Verstappen aumentou o ritmo e foi acumulando voltas mais rápidas. “Ele está muito veloz”, admitiu Hamilton pelo rádio. Com 20 voltas, o holandês já tinha mais de seis segundos de vantagem. Ricciardi e Bottas faziam uma voilta de recuperação e estavam em 11º e 12º, respectivamente.

A partir da volta 30 começaram as paradas nos boxes. O primeiro foi Hamilton e depois Verstappen. Pérez foi para a liderança, causando um entusiasmo impressionante nas arquibancadas do autódromo. “Os pneus estão bem”, disse o piloto mexicano na volta 37, com sete segundos à frente de Verstappen e 14 de Hamilton.

Pérez só foi para os boxes na volta 41 e quando voltou para a pista ficou nove segundos atrás de Hamilton e 18 do Verstappen. Bottas parou uma volta depois, mas um problema na roda dianteira esquerda deixou o finlandês mais de 11 segundos parado.

Com os três primeiros de pneus novos, Verstappen foi abrindo frente, enquanto Pérez, aos poucos, foi diminuindo a diferença para Hamilton. A 20 voltas do final, o mexicano estava seis segundos atrás do inglês.

Em uma prova com poucas disputas, a bela ultrapassagem do canadense Lance Stroll sobre o britânico George Russell na volta 57 foi um dos destaques. Mas a principal disputa ocorreu a dez voltas do fim, quando Pérez encostou em Hamilton. O piloto da Red Bull ficou a menos de um segundo da Mercedes, mas não teve sucesso em sua aproximação. Verstappen, tranquilo, cruzou em primeiro pela nona vez na temporada.

