Rio Grande do Sul Ufrgs divulga os locais de realização das provas do vestibular 2024

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











São oferecidas 4.023 vagas em 97 cursos de graduação da universidade Foto: Secom/Ufrgs São oferecidas 4.023 vagas em 97 cursos de graduação da universidade. (Foto: Secom/Ufrgs) Foto: Secom/Ufrgs

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os 22.137 estudantes inscritos no vestibular 2024 da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) já podem consultar os locais de realização das provas.

Os vestibulandos devem acessar o Portal do Candidato e informar o CPF e a senha já cadastrados no sistema para conferir a escola/unidade e o respectivo endereço. O exame será aplicado nos dias 25 e , em sete cidades gaúchas: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí.

São oferecidas 4.023 vagas em 97 cursos de graduação da universidade. “É recomendado que os candidatos façam o percurso até o seu local de aplicação antes da data do vestibular para verificar como chegar e quanto tempo é necessário para o deslocamento, evitando, dessa forma, atrasos e contratempos durante o concurso”, informou a instituição de ensino.

Nos dias do vestibular, a Comissão Permanente de Seleção da universidade indica o comparecimento nos locais das provas até as 13h30min, pois os portões serão fechados pontualmente às 14h. Os participantes devem levar documento de identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.

História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e Redação. No dia 26, os alunos responderão às questões de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química.

Os vestibulandos terão 5 horas e 30 minutos para realizar as provas e preencher os gabaritos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/vestibular-da-ufrgs-3/

Ufrgs divulga os locais de realização das provas do vestibular 2024

2023-11-07