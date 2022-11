Esporte Vexame da Argentina motiva jogador da Sérvia para encarar o Brasil

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina animou Filip Djuricic, da Sérvia. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina animou o meia-atacante Filip Djuricic, da Sérvia, para o jogo de estreia na Copa do Mundo, contra o Brasil, quinta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (22), o jogador afirmou que a zebra encheu o time sérvio de confiança.

“Aquele jogo mostrou porque o futebol é bonito e que surpreender é possível. Isso nos dá uma certa confiança, mas sabemos que o nosso jogo será duro e muito diícil. Estamos esperançoso.”

Atleta da Sampdoria, da Itália, Djuricic minimizou que as fraquezas do Brasil estão nas laterais. O jogador destacou que os titulares, Danilo e Alex Sandro, jogam na Juventus, um dos maiores clubes do mundo.

“Bem, eles jogam na Juventus, então eu não diria que são os mais fracos do time. Certamente o Brasil possui fraquezas e vamos tentar atacá-los onde são mais vulneráveis.”

Questionado sobre o Brasil já estar pensando nas oitavas de final, Djuricic afirmou que a Sérvia vai jogar a Copa do Mundo jogo a jogo, tratando a estreia como uma decisão.

“Vamos jogo a jogo e pensamos apenas em nós. É importante passarmos pelo grupo e se eles começarem a Copa do Mundo na quinta-feira ou não, isso é com eles. O Brasil certamente é uma das seleções mais fortes do mundo. Eu sonho em jogar uma final com o Brasil, mas como ainda não é possível, quinta-feira será a “final”.

Sérvia e Brasil estão no Grupo G da Copa do Mundo Qatar 2022 com Suíça e Camarões, que também jogam na quinta-feira, só que às 7h (de Brasília).

Brasil x Sérvia

Estamos a um dia da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. Nesta quinta-feira (24), a equipe de Tite inicia a busca pelo hexacampeonato do torneio da Fifa contra a Sérvia. O jogo acontece às 16h (de Brasília; 22h no horário local), no Estádio Lusail, pelo Grupo G do Mundial do Qatar.

A Seleção Brasileira inicia o caminho em busca da sexta estrela contra um dos adversários do último Mundial. A expectativa é que o técnico Tite escale uma equipe ofensiva, com um quarteto de ataque formado por Neymar, Raphinha, Vini Jr e Richarlison.

Nossos adversários, os sérvios – que vivem grande fase – chegam à Copa do Mundo depois de deixar para trás um grupo que tinha Portugal, que só conseguiu sua vaga na repescagem. Empolgado com uma grande geração, o time de Dragan Stojkovic conta com nomes como Vlahovic e Mitrovic no ataque.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte