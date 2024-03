Acontece Via Atacadista inaugura mega loja em Porto Alegre nesta quarta-feira

4 de março de 2024

Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (06) será inaugurada mais uma unidade do Via Atacadista, em Porto Alegre, na Avenida Assis Brasil, nº 8600. Esta é a 17° loja do grupo e a 12ª do formato de atacarejo, com 14 mil m² de área construída e 5 mil m²de área de vendas.

Ao todo, a unidade conta com um mix de 10 mil itens para atender os consumidores finais e comerciantes. Dentre as sessões se destacam o açougue com carnes frescas e cortes especiais, a padaria com produção própria e o hortifrúti fresquinho abastecido diariamente.

A nova loja ainda oferece mais de 300 vagas de estacionamento, 30 check outs e lojas de serviços anexas ao empreendimento. A unidade também gerou 220 novas vagas de empregos diretos.

Segundo Alexandre Simioni, presidente do Grupo Passarela, a inauguração de mais esta unidade é um marco na história da rede, pois já era desejo a muito tempo e reforça os planos de expansão para grande Porto Alegre.

“O Via é um modelo diferente dos outros atacarejos é mais completo e atende a todos os consumidores e comerciantes. Estamos felizes com a inauguração de mais esta loja no Rio Grande do Sul, pois o povo gaúcho tem superado as expectativas nas cidades onde já atuamos”, destacou Alexandre.

Planos de expansão

Com crescimento acelerado, a empresa projeta a abertura para este ano de mais 6 novas lojas, 2 no estado de Santa Catarina e 4 no Rio Grande do Sul, além de um novo centro de distribuição e administrativo na cidade sede em Concórdia/SC. Ainda este ano também, o grupo atingirá a marca de 4 mil colaboradores diretos e um faturamento de mais de R$ 2,6 bilhões.

