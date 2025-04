Celebridades Viagem espacial: de volta à Terra, Katy Perry beija o chão e revela qual música cantou no espaço

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Durante a missão, Perry revelou que cantou "What a Wonderful World", de Louis Armstrong, no espaço. Foto: Reprodução/Blue Origin Durante a missão, Perry revelou que cantou "What a Wonderful World", de Louis Armstrong, no espaço. (Foto: Reprodução/Blue Origin) Foto: Reprodução/Blue Origin

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Blue Origin realizou com sucesso, na manhã dessa segunda-feira (14), o lançamento da nave New Shepard, que levou seis mulheres, incluindo a cantora Katy Perry, em uma viagem de turismo espacial.

Ao retornar à Terra, Katy Perry beijou o chão em celebração. Após a ida ao espaço, ela foi a segunda a deixar a cápsula da Blue Origin, logo após a jornalista Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos, dono da empresa e também da Amazon.

Durante a missão, Perry revelou que cantou “What a Wonderful World”, de Louis Armstrong, no espaço.

“Já havia cantado essa música antes, mas nunca imaginei que faria isso no espaço”, comentou ela em entrevista logo após a viagem.

“Mas não é sobre mim, não é sobre cantar minhas músicas. É sobre o coletivo, sobre nós, sobre abrir espaço para mulheres no futuro. É sobre pertencer. É sobre esse mundo maravilhoso que a gente vê e apreciá-lo. É tudo pelo benefício da Terra”, disse ela.

“Estou superconectada ao amor, tão conectada ao amor. Acho que essa experiência me mostrou que você nunca sabe quanto amor está dentro de você, quanto amor você dá e o quão amado você é”, completou Katy.

A viagem

O lançamento ocorreu às 10h31min (horário de Brasília), e tanto a cápsula quanto o foguete retornaram em segurança cerca de dez minutos depois.

O voo foi suborbital, ou seja, a nave não escapou completamente da gravidade da Terra. Mesmo assim, a viagem tinha a previsão de ultrapassar a Linha de Kárman – marca de 100 km de altitude reconhecida como o início do espaço.

O voo foi acompanhado por Bezos e outras celebridades como Oprah Winfrey e as Kardashians.

Segundo a Blue Origin, esta foi a primeira viagem espacial com uma tripulação exclusivamente feminina desde a Vostok 6, em 1963, quando a russa Valentina Tereshkova foi sozinha ao espaço.

A empresa começou a enviar turistas e celebridades para o espaço em julho de 2021.

A missão também incluiu um breve experimento científico conduzido em parceria com uma universidade norte-americana, que avaliou os efeitos da microgravidade em materiais biológicos. Embora o foco principal da viagem tenha sido o turismo, os dados coletados poderão contribuir para futuras pesquisas em medicina espacial.

A participação de figuras públicas como Katy Perry tem ajudado a atrair a atenção do público para as possibilidades do turismo espacial. Analistas avaliam que esse tipo de missão tem impacto direto na popularização do setor, gerando investimentos e incentivando avanços tecnológicos em áreas como transporte aeroespacial e sustentabilidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades

https://www.osul.com.br/viagem-espacial-de-volta-a-terra-katy-perry-beija-o-chao-e-revela-qual-musica-cantou-no-espaco/

Viagem espacial: de volta à Terra, Katy Perry beija o chão e revela qual música cantou no espaço

2025-04-14