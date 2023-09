Geral Viagens de ônibus intermunicipais sofrem alterações devido a bloqueios em rodovias no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Daer esclareceu que podem ocorrer novas modificações nas linhas de transporte intermunicipal conforme as mudanças no tráfego. (Foto: Divulgação/Daer)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, informou que algumas linhas de transporte intermunicipal de passageiros foram suspensas nessa quarta-feira (27) ou apresentaram alterações de horários ou itinerários.

As mudanças foram necessárias em razão de mudanças no tráfego das rodovias provocadas pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. O Daer esclareceu que podem ocorrer novas modificações nas linhas de transporte intermunicipal conforme as mudanças no tráfego.

Situação das linhas

– Amaral Ferrador – Encruzilhada do Sul e Encruzilhada do Sul – Amaral Ferrador (Expresso SB): Todos os horários estavam operando. Podem ocorrer atrasos em razão das condições da estrada.

– Amaral Ferrador – Porto Alegre e Porto Alegre – Amaral Ferrador (via Cristal) (Expresso SB): Todos os horários foram suspensos. Os passageiros estavam utilizando a linha Amaral Ferrador – Encruzilhada para deslocamento até Porto Alegre, pela linha Encruzilhada – Porto Alegre.

– Camaquã – Amaral Ferrador e Amaral Ferrador – Camaquã (Expresso SB): Todos os horários foram suspensos.

– Encruzilhada do Sul – Camaquã e Camaquã – Encruzilhada do Sul (Expresso SB): Todos os horários estavam operando.

– Guaporé – Soledade (Condori Transportes e Turismo): Todos os horários foram suspensos. A ponte sobre o rio Guaporé foi levada pela enchente.

– Pelotas – Bagé e Bagé – Pelotas (Planalto): Até a normalização do tráfego na BRS-293, será realizada conexão em Caçapava do Sul. O tempo de espera é de 2h.

– Porto Alegre – Barão do Triunfo (AVC): As viagens foram suspensas em razão das chuvas.

– Pelotas – Canguçu (Expresso Embaixador): Todos os horários foram suspensos devido ao bloqueio na ponte do Taquara.

– Porto Alegre – Amaral Ferrador (via Pantano Grande – Encruzilhada do Sul) (Expresso SB): Todos os horários foram mantidos, mas podendo correr atrasos em razão das condições das estradas.

– Porto Alegre – Santana do Livramento (Ouro e Prata): A viagem foi mantida, porém com itinerário alterado. O trajeto estava sendo realizado por Bagé, pois a rodovia BRS-290 estava bloqueada na ponte do arroio Bossoroca.

– Rêstinga Seca – Formigueiro e Formigueiro – Restinga Seca (Planalto): Todos os horários foram suspensos devido à interdição da ponte sobre o Rio Vacacaí.

– Rio Grande – Bagé e Bagé – Rio Grande (via Pelotas): A linha foi suspensa até a normalização do tráfego na BRS-293. As viagens terão conexão. Inicialmente, os passageiros da linha Rio Grande e Bagé serão lotados na linha Rio Grande – Santa Rosa. Os usuários devem desembarcar em Caçapava do Sul e, então, utilizar outro ônibus até o destino final (Bagé). Na viagem Bagé – Rio Grande ocorrerá o trajeto inverso. O tempo de espera da conexão é de 2 horas e a passagem manterá o mesmo valor.

– Santa Maria – São Sepé e São Sepé – Santa Maria (Planalto): Todos os horários estavam operando.

– Uruguaiana – Rio Grande (via Caçapava do Sul) (São João Transportes Razzera): A operação ocorre apenas aos finais de semana, com partida de Uruguaiana aos domingos e retorno de Rio Grande às segundas-feiras. Essa situação é provisória até que esteja liberado o tráfego na ponte do arroio Bossoroca.

– Venâncio Aires – Estrela (Viasul): As viagens ocorrem apenas até Lajeado devido a uma obra na ponte da BRS-386.

As linhas da empresa Planalto estavam operando com atrasos devido aos desvios no trânsito. A operação de Rio Grande a Santa Rosa teve alteração de 2h, devido ao desvio por Cachoeira do Sul.

Já as linhas Porto Alegre – Uruguaiana, Porto Alegre – Alegrete e Porto Alegre – Quaraí estavam com a chegada retardada em 2h, por causa da interdição da ponte da Bossoroca, o que implicava na realização de desvio por Santa Maria. Em relação às saídas, elas aconteciam no horário determinado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/viagens-de-onibus-intermunicipais-sofrem-alteracoes-devido-a-bloqueios-em-rodovias-no-rio-grande-do-sul/

Viagens de ônibus intermunicipais sofrem alterações devido a bloqueios em rodovias no Rio Grande do Sul

2023-09-27