Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

A quarta etapa do Programa de Reestruturação do Transporte: Mais Transporte tem um incremento de 131 viagens Foto: Alex Rocha/PMPA A quarta etapa do Programa de Reestruturação do Transporte: Mais Transporte tem um incremento de 131 viagens. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre ampliou, a partir desta segunda-feira (30), a oferta do transporte coletivo nos horários de pico em 17 linhas de ônibus nos dias úteis e reforçou o número de viagens no entrepico.

A quarta etapa do Programa de Reestruturação do Transporte: Mais Transporte tem um incremento de 131 viagens. As mudanças podem ser conferidas no site da EPTC. Em maio, foram reativadas 15 linhas de ônibus na Capital.

As linhas com ampliação de oferta nos horários de pico (das 6h às 9h e/ou das 16h às 19h) são: 344, 344.1, 344.3, 375, 438.2, 490.6, 494, 492, 495, 610.2, 621, 631, 704, 704.1, 718, B25 e R41.

As linhas com ampliação de oferta no entrepico (das 9h às 16h) são:

255, 375, 4382, 492, 494.4 e 495.1.

Já as linhas 438.2, 492 e 495.1 têm aumento da oferta noturna (das 19h às 23h).

