Rio Grande do Sul Vice-governador gaúcho visita áreas atingidas por enxurrada no Litoral Norte

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

Após sobrevoo, Gabriel Souza (E) esteve em Três Forquilhas, uma das sete cidades afetadas. (Foto: Joel Vargas/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Logo após participar de sobrevoo em área atingida por enxurrada no Litoral Norte gaúcho, o vice-governador Gabriel Souza se reuniu com representantes e moradores da região na tarde desta terça-feira (7). Ele detalhou as medidas adotadas desde o início da semana pela Defesa Civil Estadual e ouviu demandas de sete cidades que tiveram propriedades invadidas pela água ou mesmo destruídas, dentre outros estragos.

Souza conversou com os prefeitos, vereadores e líderes comunitários de Três Forquilhas e Itati, duas das mais afetadas – as demais são Dom Pedro de Alcântara, Maquiné, Morrinhos do Sul, Terra de Areia Três Cachoeiras. Ele estava acompanhado do coronel Luciano Boeira secretário da Casa Militar e coordenador de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul, além do deputado estadual Luciano Silveira (MDB).

As ações incluem o fornecimento de materiais de primeira necessidade, tais como roupas, alimentos e artigos de higiene. “Também estamos planejando os próximos passos, que envolvem recuperação de estradas, pontes, escolas e outros espaços danificados. Já recebemos das prefeituras os decretos de emergência e vamos reconhecê-los para uma atuação mais rápida no que for preciso”, frisou o vice-governador.

A prefeita Loraci Loraci Klippel, de Três Forquilhas informou que as autoridades municipais da região ainda contabilizam os prejuízos com a enxurrada. “Estamos todos mobilizados para apoiar nossas comunidades e entender os reais impactos causados, então toda a contribuição do governo do Estado é bem-vinda”, acrescentou.

Gabriel Souza também manifestou pesar pela morte de uma moradora de Terra de Areia após o carro dela ser arrastado pela cheia do rio Três Forquilhas: “Trago aqui a minha solidariedade e a do governador Eduardo Leite à população do Litoral Norte. Estamos reunindo todos os esforços para apoiar a região e garantir rapidez na resolução dos problemas ocasionados pelas fortes chuvas”.

De acordo com o comando da Defesa Civil, foram realizados resgates de pessoas até o início da madrugada desta terça. E os donativos já começaram a ser entregues. Quem quiser contribuir deve telefonar para (51) 3288-6781.

Encontro

Durante a manhã, Souza e Luciano Boeira haviam se reunido no Palácio Piratini com o governador Eduardo Leite para tratar da ajuda aos municípios atingidos pela enxurrada. Durante o encontro a Defesa Civil apresentou relatório informando o número de pessoas diretamente atingidas pela catástrofe no Litoral Norte, bem como uma estimativa inicial dos estragos, inclusive em estradas vicinais.

(Marcello Campos)

