Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

A vice Delcy Rodríguez encontrou-se com o opositor Gerardo Blyde em reunião que contou com o Lula, Emmanuel Macron (França), Gustavo Petro (Colômbia) e Alberto Fernández (Argentina). (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, encontrou-se com Gerardo Blyde, um dos líderes da oposição no país, nessa segunda-feira (17) em uma reunião que também contou com o presidente Lula, Emmanuel Macron (França), Gustavo Petro (Colômbia) e Alberto Fernández (Argentina).

Esse grupo encontrou um tempo para conversar em Bruxelas, na Bélgica, durante a reunião de líderes dos países que formam dois blocos, a União Europeia e a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

A reunião com o líder da oposição da Venezuela foi confirmada por membros do corpo diplomático brasileiro.

Eleições presidenciais

A Venezuela prepara eleições para o ano que vem, mas há desentendimentos entre o governo e a oposição.

A oposição da Venezuela afirma que as condições para as eleições são antidemocráticas, e que vários de seus principais candidatos já foram impedidos pelo governo de ocupar cargos públicos (foi o caso da ex-deputada Maria Corina Machado).

Em 2021, a União Europeia enviou uma missão de observadores para acompanhar eleições regionais na Venezuela. Na ocasião, os europeus afirmaram que as condições eleitorais no país haviam melhorado em relação a votações anteriores, mas que a Venezuela ainda não tinha um Poder Judiciário independente.

No entanto, recentemente deputados aliados do presidente Nicolás Maduro afirmaram que o governo da Venezuela não vai permitir que observadores da União Europeia trabalhem no país na eleição presidencial do ano que vem.

Prévias da oposição

A oposição política na Venezuela está organizando suas próprias prévias, para chegar ao ano que vem unificada.

As inscrições para essas prévias se encerraram no dia 24 de junho, e 14 pré-candidatos vão participar. A votação está marcada para o dia 22 de outubro.

Três dos pré-candidatos que vão participar dessas prévias já estão proibidos de ocupar cargos públicos. São eles:

– María Corina Machado;

– Henrique Capriles;

– Freddy Superlano (que se inscreveu em substituição a Juan Guaidó quando este fugiu para os Estados Unidos). As informações são do portal de notícias G1.

