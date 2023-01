Política Vice-presidente do Senado convoca gabinete de crise e diz que vai decidir onde o Congresso se reunirá

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Senador afirmou que houve por parte do governo federal "deliberada disposição" para que invasões ocorressem. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), informou nesse domingo (8) que vai convocar um gabinete de crise, após o Congresso Nacional ter sido invadido e depredado por bolsonaristas terroristas.

O senador também afirmou que decidirá onde vão ocorrer as reuniões do Congresso.

Bolsonaristas radicais invadiram também os prédios do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto, depois de entrarem em confronto com a Polícia Militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Vital do Rêgo disse que conversou com o secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha. Segundo o senador, Rocha “garantiu” que não teriam “atropelos” no ato, “porque as providências estariam já sendo adotadas”.

De acordo com Vital do Rêgo, houve por parte do governo federal uma “deliberada disposição” para que os atentados terroristas ocorressem:

“Então, fica patente que houve, ao meu ver e não tem dúvidas, uma deliberada disposição por parte do governo federal para deixar que isso acontecesse, porque foi previamente informado pelo Ministério da Justiça”.

Expediente suspenso

Em um comunicado, a Câmara dos Deputados informou a suspensão do expediente na segunda-feira (9). Segundo a nota, a entrada na Casa ficará restrita a pessoas previamente convocadas ou autorizadas pela diretoria-geral.

A medida foi tomada após terroristas bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, em Brasília. Os prédios foram depredados e diversos objetos destruídos.

Para manter a ordem pública, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decretou intervenção federal na área de segurança pública do Distrito Federal.

