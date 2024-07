Mundo Vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris desperta otimismo entre doadores do Partido Democrata; indicação divide opiniões de ex-presidentes

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Kamala Harris recebeu apoio de Biden. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a desistência do presidente dos EUA, Joe Biden, à corrida presidencial nesse domingo (21), a vice-presidente Kamala Harris é uma das favoritas para assumir a candidatura democrata e disputar a eleição contra Donald Trump. Ela conta com o apoio de Biden e de outros políticos do partido que também se manifestaram a favor.

No entanto, alguns nomes fortes do partido, como o ex-presidente Barack Obama e a líder emérita dos democratas, Nancy Pelosi, não declararam apoio a Kamala em seus pronunciamentos pós-desistência de Biden. Obama e Pelosi desempenharam um trabalho importante nos bastidores para o convencer a deixar a disputa.

Segundo o jornal americano “The New York Times”, grandes e importantes doadores da campanha democrata, antes encabeçada por Biden, demonstraram entusiasmo e planos para mais doações diante da perspectiva de que Harris possa assumir o comando da chapa do partido.

Dmitri Mehlhorn, conselheiro de Reid Hoffman, fundador do LinkedIn e grande doador democrata, declarou apoio a Kamala Harris e a chamou de “o sonho americano personificado”, observando que ela é filha de imigrantes: “mal posso esperar para ajudar a eleger a Presidente Harris.”

Obama e Pelosi

Tanto Barack Obama quanto Nancy Pelosi elogiaram Biden em seus pronunciamentos, mas não endossaram Kamala Harris. Ambos mencionaram o Comitê Nacional Democrata ao indicar o desejo que ele realize um processo aberto e transparente considerando diversos candidatos do partido à indicação.

“Navegaremos por águas desconhecidas nos próximos dias,” disse Obama em uma declaração. “Mas tenho uma confiança extraordinária de que os líderes do nosso partido serão capazes de criar um processo do qual um nomeado excepcional emerja.”

Apoios

O ex-presidente Bill Clinton e sua esposa Hillary são os maiores nomes do partido que apoiaram Kamala até o momento. Eles disseram que “farão o que puderem para apoiá-la” e que “agora é a hora de apoiar Kamala Harris e lutar com tudo o que temos para elegê-la. O futuro da América depende disso.”

Segundo fontes da Reuters, os presidentes estaduais do partido democrata de todos os 50 estados dos EUA apoiam Kamala Harris. Eles realizaram uma reunião por vídeo nesse domingo (21) e houve unanimidade para endossar a vice-presidente como candidata do partido.

O Secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, também já declarou apoio a Kamala, dizendo que ela “é agora a melhor pessoa para carregar a tocha”. Buttigieg concorreu às prévias democratas nas eleições de 2020 e era um potencial concorrente da vice-presidente para a nomeação.

Outros nomes

A renúncia de Biden à candidatura abre os horizontes do Partido Democrata para decidir a nova chapa do partido. Outros grandes nomes dentro do partido e potenciais concorrentes de Kamala Harris pela indicação não endossaram o nome da atual vice-presidente em seus pronunciamentos pós-renúncia de Biden.

Este é o caso dos governadores Gretchen Whitmer, de Michigan, e JB Pritzker, de Illinois. Nenhum deles mencionou explicitamente apoio a Harris em suas declarações e se limitaram a dizer que continuariam trabalhando para impedir a eleição de Trump.

Os governadores da Califórnia e da Pensilvânia, Gavin Newsom e Josh Shapiro, respectivamente, não havia endossado Kamala em seus primeiros pronunciamentos, mas horas depois declararam apoio à vice-presidente. “Farei tudo ao meu poder para ajudar a eleger Kamala Harris como a 47ª presidente dos EUA”, disse Shapiro. “Com nossa democracia em em jogo, ninguém é melhor para vencer a visão sombria de Trump que Kamala”, afirmou Newsom.

O deputado Dean Phillips, que foi candidato brevemente nas primárias democratas no início do ano e poderia ser um potencial concorrente de Kamala, disse que concorda com Obama em um processo “breve, transparente e competitivo” para escolha do candidato democrata.

“Realizem uma pesquisa informal entre os delegados democratas sobre candidatos potenciais e convidem Kamala Harris e os três principais outros candidatos mais votados para uma série de quatro encontros transmitidos ao vivo com audiências de delegados antes da votação na convenção”, sugeriu Phillips.

O senador Sherrod Brown também não mencionou Kamala Harris em seu pronunciamento, apenas elogiou e agradeceu Joe Biden.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/vice-presidente-dos-estados-unidos-kamala-harris-desperta-otimismo-entre-doadores-do-partido-democrata-indicacao-divide-opiniao-de-ex-presidentes/

Vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris desperta otimismo entre doadores do Partido Democrata; indicação divide opiniões de ex-presidentes

2024-07-21