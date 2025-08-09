Sábado, 09 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Vice-presidente Geraldo Alckmin chama de “inadmissível” ocupação do Congresso pela oposição

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Parlamentares ocuparam mesas diretoras da Câmara e do Senado após prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na foto, Geraldo Alckmin

Foto: José Cruz/Agência Brasil
(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) classificou como “inadmissível” a ocupação das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado pela oposição na semana passada.

“Eu vejo como inadmissível. O parlamento, primeiro, é a casa de todos. O Executivo é de quem ganhou a eleição. O Legislativo é de todos, participa quem ganhou, quem perdeu, é o pulmão da democracia. Então não tem sentido, porque você não gostou de uma decisão — que, aliás, é do Judiciário — você impedir a Casa de funcionar”, afirmou Alckmin ao ser questionado sobre o assunto por jornalistas em um evento no interior de São Paulo neste sábado (9).

No dia seguinte à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), na última segunda-feira (4), a oposição anunciou que obstruiria as votações no Congresso. Os parlamentares decidiram ocupar as mesas diretoras de ambas as Casas e chegaram a colocar esparadrapos na boca, fazendo referência a um suposto silenciamento.

Na Câmara, após mais de 30 horas de ocupação, o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) conseguiu abrir a sessão plenária na noite de quarta-feira (6). O grupo que ocupava o local chegou a tentar impedir a chegada do deputado à cadeira da presidência.

Os atos levaram a uma série de denúncias, que foram encaminhadas pela Mesa Diretora da Casa à Corregedoria Parlamentar para a devida análise. Já no Senado, o movimento foi desfeito depois de duas noites, com os parlamentares oposicionistas afirmando ter maioria favorável ao impeachment de Moraes — uma das principais reivindicações do grupo.

Durante um evento no Acre na sexta-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também criticou a ocupação do Congresso e fez um apelo ao senador Sérgio Petecão (PSD-AC) para que não apoie o pedido de impeachment do ministro.

“E você, Petecão, não assine o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que ele está garantindo a democracia. Quem deveria sofrer impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para impedir o funcionamento da Câmara e do Senado. São verdadeiros traidores da pátria”, afirmou o presidente.

