Vice-presidente Hamilton Mourão afirma que gasolina deve ter redução. Nesta sexta-feira ele participa de entrevista na TV Pampa

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Nesta sexta-feira (18), Mourão participa do Pampa Debates, na TV Pampa, a partir das 17h45min. Foto: O Sul/Reprodução Nesta sexta-feira (18), Mourão participa do Pampa Debates, na TV Pampa, a partir das 17h45min. (Foto: O Sul/Reprodução) Foto: O Sul/Reprodução

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou, nesta quarta-feira (16), que o preço do litro da gasolina deve ter uma redução, mas não voltará a custar R$ 4. Mourão também falou sobre os postos de combustíveis não reduzirem os valores dos combustíveis mesmo após a diminuição por parte da Petrobras.

Na próxima sexta-feira (18), Mourão participa do Pampa Debates, na TV Pampa, a partir das 17h45min. A entrevista ao vivo será comandada por Paulo Sérgio Pinto.

“Essa questão do preço do petróleo é muita histeria, né? Porque houve uma variação, vamos dizer assim, violenta no preço do petróleo, fruto aí primeiro da questão da pandemia, no retorno da atividade econômica, e posteriormente desse conflito absurdo da Rússia na Ucrânia. Aí, óbvio que o mercado começa a se equilibrar, né? Bateu nos US$ 139, já está em US$ 99, US$ 98”, declarou.

Para o vice-presidente, a Petrobras deve adequar os valores de acordo com a flutuação do mercado, mas o preço final ao consumidor não será o de alguns anos atrás. “Uma realidade a gente tem que entender. O preço do combustível, fruto até da questão da transmissão energética, que nós temos que viver, não vai voltar aos patamares que a gente gostaria. Não vão mais, na minha visão, pagar R$ 4 o litro de gasolina. Vai ser difícil isso acontecer. Pode baixar, voltar aí para R$ 6. Mas vamos lembrar que há uns dois, três anos atrás, estava pagando R$ 4,50, R$ 4,60.”

Mourão também falou sobre os postos de combustíveis não reduzirem os valores dos combustíveis mesmo após a diminuição por parte da Petrobras. Para ele, isso é uma questão de mercado. “Há muito ainda, vamos dizer assim, uma cartelização nesse setor, e aí compete aos setores encarregados da defesa do consumidor, da defesa do processo econômico, agir e impedir que isso ocorra.”

Como assistir a entrevista nesta sexta-feira (18)

A entrevista com o vice-presidente, Hamilton Mourão, será exibida pela TV Pampa na TV aberta para todo o Rio Grande do Sul, e também pela Claro Net e Vivo TV.

É possível acessar a emissora de forma fácil e prática através do Aplicativo da TV Pampa para celulares, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos.

A TV Pampa também pode ser assistida ao vivo através do seu site: www.tvpampa.com.br.

