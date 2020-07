Política Vice-presidente Hamilton Mourão participa de seminário da Assembleia Legislativa gaúcha

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Mourão responderá a perguntas de líderes empresariais e políticos do Estado Foto: Divulgação Mourão responderá a perguntas de líderes empresariais e políticos do Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, é a principal atração da segunda edição do seminário “Juntos para Recomeçar”, promovido pela Assembleia Legislativa do RS.

O evento virtual será realizado nesta sexta-feira (31), das 10h às 11h. Durante o seminário, serão discutidos os caminhos da retomada do crescimento do País depois da pandemia de Covid-19. Após a sua fala, diretamente de Brasília, o vice-presidente responderá a cinco perguntas de lideranças empresariais e políticas do Rio Grande do Sul.

A mediação será do superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia, jornalista André Machado, com participação do presidente do Parlamento, deputado Ernani Polo (PP).

A transmissão do seminário ocorrerá pela TV ALRS, no canal 16 da NET/Claro, canal aberto 61.2 na Região Metropolitana, e pelo YouTube e Facebook da Assembleia Legislativa do RS.

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política