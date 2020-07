Política Vice-presidente Hamilton Mourão reúne Conselho da Amazônia em meio à pressão por medidas contra o desmatamento

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Mourão (foto) comanda o conselho, criado em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Mourão (foto) comanda o conselho, criado em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O vice-presidente Hamilton Mourão reúne ministros do governo federal na manhã desta quarta-feira (15), em Brasília, para a segunda reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Após o encontro, as autoridades devem falar à imprensa no Ministério das Relações Exteriores.

Mourão comanda o conselho, criado em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o colegiado avaliará medidas a serem adotadas em relação a diferentes temas, como: reforço do combate ao desmatamento e às queimadas; Fundo Amazônia, e a avaliação sobre a retomada de projetos ligados ao fundo que estão parados; recomposição da capacidade operacional de órgãos de fiscalização ambiental; e

regularização fundiária.

A reunião desta quarta ocorre em meio à pressão de investidores para que o Brasil ajuste a política ambiental. Na semana passada, o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) divulgou que junho teve o maior número de alertas de desmatamento para o mês em toda a série histórica, iniciada em 2015.

Dias depois, o governo exonerou a coordenadora-geral de Observação da Terra do Inpe, Lubia Vinhas. Observação da Terra é a área do instituto responsável, entre outras atribuições, pelo monitoramento da devastação da Amazônia, por meio do sistema de Deter (Detecção de Desmatamento em Tempo Real).

Nesta terça-feira (14), o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, negou que ela tenha sido apenas exonerada e disse que, com a reestruturação do Inpe, Lubia vai coordenar uma área importante do instituto.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política