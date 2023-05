Política Vice-presidente nacional do PT critica operação da Polícia Federal contra Bolsonaro: “Parem de espetáculo”

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

Deputado federal Washington Quaquá, do Rio de Janeiro, defendeu ampla defesa ao ex-presidente. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal e vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, Washington Quaquá (PT-RJ), criticou a operação da Polícia Federal (PF) que teve como alvo Jair Bolsonaro (PL). “Parem de espetáculo”, afirmou o parlamentar nas redes sociais.

“Que Bolsonaro cometeu crimes e terá que pagar por eles eu concordo e não tenho dúvidas (sem anistia!). Que seja feito o devido processo legal e lhe deem o direito de defesa! Mas ações espetaculosas e desmoralizantes por parte do Judiciário e da Polícia Federal não só não têm meu apoio como têm meu repúdio!”, publicou o deputado.

Ele também mencionou a Operação Lava-Jato e disse que todos têm direito à “proteção de sua imagem” antes do trânsito em julgado (fim de todos os prazos de recurso). O deputado arrematou com “não contem comigo pra ter um peso e duas medidas!”.

Quaquá foi prefeito de Maricá, cidade a 60 quilômetros da capital carioca, por dois mandatos seguidos. Desde o começo deste ano, ele exerce seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados.

Recentemente, Quaquá polemizou nas redes ao publicar uma foto ao lado de Eduardo Pazuello (PL-RJ), ministro da Saúde de Bolsonaro durante a gestão da pandemia da covid. O PT recebeu pedidos de que o deputado fosse expulso do partido.

Em dezembro de 2021, Quaquá causou outro mal-estar no partido ao dizer que Dilma Rousseff não tinha mais relevância eleitoral.

Operação

Na manhã de quarta (3), a PF realizou mandados de busca e apreensão na residência de Bolsonaro em Brasília (DF) por suposto envolvimento em um esquema de fraude em dados de vacinação.

De acordo com os indícios coletados pela PF, a suposta falsificação tinha como objetivo viabilizar a entrada nos Estados Unidos do ex-presidente, de seus familiares, de assessores, além de parentes desses auxiliares, driblando as exigências da imunização obrigatória. Procurados, advogados de Bolsonaro não se manifestaram sobre o caso.

Além do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, a operação prendeu mais cinco outras pessoas: o secretário municipal do Governo de Duque de Caxias (RJ), João Carlos de Sousa Brecha, o policial militar que atuou na segurança presidencial, Max Guilherme, o militar do Exército e também segurança pessoal de Bolsonaro, Sérgio Cordeiro, o sargento do Exército Luis Marcos dos Reis e o candidato a deputado estadual Ailton Barros (PL).

Segundo a PF, o objetivo do grupo seria “manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas” e “sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a covid-19”.

2023-05-04