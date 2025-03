Mundo Vice-presidente norte-americano fala sobre a Groelândia: “É melhor estar sob a segurança dos Estados Unidos que da Dinamarca”

Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











J.D. Vance afirmou também que o território ártico é fundamental para a proteção norte-americana. (Foto: Reprodução/Flickr/Gage Skidmore)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, fez declarações significativas durante sua visita a uma base norte-americana na Groenlândia, na última sexta-feira (28), reafirmando a importância estratégica da região para a segurança dos EUA. Em sua fala, Vance destacou que é mais benéfico para o território da Groenlândia estar sob a proteção dos Estados Unidos do que sob a de qualquer outra potência, incluindo a Dinamarca. Para o vice-presidente, o Ártico é uma área vital para a defesa e a segurança dos norte-americanos, especialmente no que diz respeito à vigilância e à defesa antimísseis.

“Se mísseis forem disparados contra os EUA, serão os membros do serviço militar daqui que notificarão o fato”, afirmou Vance durante sua visita à base de Pituffik, localizada na Groenlândia. Essa base desempenha um papel importante nas operações de vigilância e defesa antimísseis, ajudando a monitorar qualquer ameaça iminente contra os Estados Unidos. O vice-presidente também fez questão de frisar o crescente interesse de potências como Rússia e China pela região ártica, além da pressão econômica que Pequim tem exercido sobre a Groenlândia.

Vance abordou, ainda, a questão da soberania do território, deixando claro que, até o momento, não há planos imediatos de expandir a presença militar dos EUA na Groenlândia. Ele acredita que os groenlandeses têm o direito de decidir seu futuro e que a independência em relação à Dinamarca é uma possibilidade.

“Acreditamos que os groenlandeses escolherão se tornar independentes da Dinamarca e, então, teremos conversas. Força nunca será necessária”, afirmou. Isso sugere uma abordagem diplomática, com os EUA desejando manter boas relações com a Groenlândia, independentemente de seu status político.

Além de Vance, o consultor de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz, também esteve presente e fez comentários sobre a importância do Ártico. Waltz sublinhou que o ex-presidente Donald Trump sempre deu uma grande importância à segurança do Ártico, uma região considerada estratégica tanto para a defesa dos EUA quanto para o controle de rotas de navegação e recursos naturais. “Donald Trump leva a sério o Ártico e a segurança que ele proporciona”, declarou Waltz, ressaltando o comprometimento do governo dos EUA com a proteção da região.

Por fim, Vance tocou em um tema internacional importante, a guerra da Ucrânia. Ele afirmou que o acordo de cessar-fogo no Mar Negro, que visa diminuir as tensões e permitir a retomada das exportações de grãos, está “quase finalizado”. Esse desenvolvimento indicaria um avanço nas negociações de paz, embora o processo ainda esteja em andamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/vice-presidente-norte-americano-fala-sobre-a-groelandia-e-melhor-estar-sob-a-seguranca-dos-estados-unidos-do-que-da-dinamarca/

Vice-presidente norte-americano fala sobre a Groelândia: “É melhor estar sob a segurança dos Estados Unidos que da Dinamarca”

2025-03-29