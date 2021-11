Saúde ‘Viciada em plásticas’ já gastou mais de 500 mil reais em procedimentos

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Amber May antes e depois da transformação. (Foto: Reprodução)

Uma modelo que se diz “viciada em cirurgias plásticas” desembolsou o equivalente a R$ 505 mil em procedimentos estéticos, alcançando uma incrível transformação.

Os seios de Amber May, de 23 anos, agora pesam cerca de 6,5 quilos, o que faz com que a moradora de Leicestershire, na Inglaterra, sequer consiga se curvar para amarrar os sapatos.

Os procedimentos que Amber fez incluem várias cirurgias nos seios, lifting à brasileira de nádegas (BBL, na sigla em inglês), duas cirurgias no nariz, uma rodada de operações para remover gordura de suas bochechas, três rodadas de lipoaspiração, preenchimento facial e intervenção nos seus dentes.

Ela financiou todos os procedimentos com os lucros de sua página erótica na plataforma OnlyFans.

“Gosto de parecer falsa. Gosto de parecer diferente, todas as cirurgias que faço me deixam ansiosa como se fosse um hobby, já fiz oito no total. Eu me senti muito mais feliz e confiante no meu corpo desde que fiz todas as minhas cirurgias. Eu diria que sou viciada, fico procurando cirurgias para fazer”, declarou a inglesa, segundo o “Sun”.

Amber diz que vai “editar” o corpo indefinidamente. Ela vai, ainda neste mês, levantar mais o bumbum (novo BBL) e pretende aumentar os seios ainda mais, em janeiro. No ano que vem, a inglesa vai fazer nova plástica no nariz, pois ainda não está satisfeita com o resultado.

Alerta

Com a força que as redes sociais têm ganhado nos últimos anos e o surgimento dos filtros no aplicativo do Instagram, tem se tornado cada vez mais comum pacientes buscarem consultas por cirurgias faciais que deixem seus rostos semelhantes ao modelo do filtro, mostrando fotos editadas de celebridades famosas, ou cirurgias corporais com base em imagens completamente manipuladas.

Trazer referências para o cirurgião plástico analisar é extremamente normal, mas é importante ter em mente que nem sempre as características de outros rostos irão harmonizar com o seu próprio, ou acreditar que os resultados serão extremamente idênticos, pois existem diversas variáveis nesse processo, e vale lembrar que cada formato de rosto, pele e traços, mesmo que manipulados, são únicos.

Segundo informações do site B9.com.br foi realizada uma pesquisa interna, feita pelo próprio Facebook, onde aponta que o Instagram afeta negativamente a percepção do público jovem sobre o próprio corpo. Os resultados indicam que o Instagram tem um efeito devastador no público adolescente feminino, com uma a cada três jovens desenvolvendo problemas com a própria imagem devido à exposição constante de imagens de corpos idealizados no aplicativo.

O Brasil foi o país onde mais se fez cirurgias plásticas estéticas em 2019, segundo dados mais recentes da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, em inglês). Divulgada em 9 de dezembro de 2020, a pesquisa global da entidade aponta que, naquele ano, foram quase 1,5 milhão de procedimentos cirúrgicos no país. É o equivalente a 13,1% do total realizado em todo o mundo. As cirurgias mais realizadas neste ano, foram:

— Lipoaspiração (15,5%)

— Aumento de mama (14,1%)

— Abdominoplastia (10,4%)

— Seguidas por cirurgia de pálpebra (9,7%) e aumento de nádegas (7,7%).

Quando um paciente decide realizar uma cirurgia plástica, é importante que essa decisão seja tomada de forma responsável, com as expectativas condizentes com a realidade e com a consciência de que os resultados podem trazer benefícios para a qualidade de vida e para a autoestima. No entanto, dependendo do caso do paciente, essa falta de autoestima nem sempre está relacionada somente à aparência, é importante entender o nível de descontentamento com a própria imagem, para que a cirurgia realmente atinja as suas expectativas.

