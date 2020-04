Magazine Victoria Beckham demite 30 funcionários um mês após comprar mansão de US$ 20 milhões

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Empresária pagará pelas demissões até o fim do mês de junho Foto: Reprodução Empresária pagará pelas demissões até o fim do mês de junho. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Victoria Beckham 46, ex-integrante do grupo Spice Girls, decidiu demitir 30 funcionários por conta da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A esposa do ex-jogador de futebol David Beckham, é dona de uma grife de roupas que leva seu nome.

A notícia foi dada pelo jornal britânico Daily Mail, que também informa que os 30 funcionários passarão a receber um auxílio do governo inglês que cobre até 80% dos salários deles até que arrumem uma nova fonte de renda. Quanto aos outros 20%, Beckham será responsável por fornecer até o final de junho.

A empresária e cantora alegou que a demissão aconteceu por causa da diminuição do faturamento da grife. Ainda segundo a publicação, alguns críticos julgam atitude da famosa, já que recentemente, junto ao seu marido, eles compraram um apartamento de luxo em Miami (EUA), avaliado em US$ 20 milhões (cerca de R$ 104,7 milhões).

Embora a aquisição tenha sido confirmada há alguns meses, a Mansion Global revelou que o acordo não foi formalizado até a primeira semana de abril, segundo a revista Variety. O apartamento tem aproximadamente 960 m², com cinco quartos e sete banheiros. Ele também tem uma vista de 360º da cidade, inclusive do mar.

Neste ano, Victoria Beckham comemora o aniversário de sua marca, que é comercializada em boa parte do planeta e tem cerca de 100 pontos de venda no Japão. Após anos em Nova York, a estilista retornou à terra natal, Londres, em 2018 e comemorou seu 10º aniversário com um desfile organizado pela primeira vez na capital britânica.

